Bitcoin vs. Gold: Was ist der bessere Wertspeicher?

In dieser Woche berappelt sich die Kryptowährung wieder und knackt die Marke von 90.000 US-Dollar. US-Investor Tom Lee denkt, dass Bitcoin bald seinen Boden gefunden hat. Er rechnet sogar mit einem Preis von 200.000 US-Dollar bis Ende Januar 2026.

In der vergangenen Woche fiel Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit dem 21. April. Seit dem Höchststand von über 126.000 US-Dollar Anfang Oktober ist Bitcoin deutlich gefallen.

Er sagt: "Die Bewegung vom Tief zurück auf neue Höchststände wird schneller sein als der Rückgang. Das war bei jedem Krypto-Einbruch der Fall, denn es gibt eine aufgestaute Energie: Viele warten ab, während es Panikverkäufe und erzwungene Verkäufe gibt – aber die Käufer bleiben geduldig. Und genau das wird wieder passieren."

Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth schauen sich die Wertentwicklung von Gold und Bitcoin genauer an Die Frage besteht: Ist Bitcoin nicht nur reine Spekulation, ohne eigentlichen Wert? Dem gegenüber würden Gold stehen: Als sicherer Hafen schon lange erprobt und mit einer unglaublichen Rallye in diesem Jahr. Aber auch das gelbe Edelmetall musste zuletzt Rückgänge hinnehmen. Was ist nun der bessere Wertspeicher?

In dieser Folge von Börse, Baby! klären wir, wer den Härtetest besteht. Ferdinand Hammer und Krischan Orth sprechen über Stabilität, Risiko und Inflationsschutz. Ist Bitcoin jetzt das neue Gold, oder Gold der neue Bitcoin?

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion