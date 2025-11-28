Broadcom steuert mit weiterem Rekord auf 2-Billionen-Marke zu

Ja Ja so sehen eben super Zahlen aus, wie bei den anderen Tech-Werten, wenn die Zahlen gut sind, sucht man nach dem Haar in der Suppe. Sollte keines drin sein, legt man selbst eins hinein. Man will unbedingt die KI-Blase, damit Hedgefonds und andere Shorter Gewinne machen können.

Später erzählt man etwas von Qualitätsaktien, die Anfänger kaufen, Kurse steigen und Profis machen Kasse, wie immer also.

Aktien wie Palantir gelten als überbewertet und steigen weiter, während der Profi alles tut, um denen einen Crash anzudichten. Palantir steigt immer weiter, bis Anfänger darauf vertrauen, dass solche Aktien weiter steigen.

Profis stellen Verkaufskurse ein und machen wieder Kasse, während man dem Anfänger wieder Märchen erzählt, dass er halten soll und nachkaufen kann.

Wie lange dieses Lügen und Übertreibungsgeschäft noch läuft, da bin ich mal gespannt.

Ich dachte bzw. so hat man es doch gelesen, hängt alles an Nvidia. Jetzt schauen die Shorter in die Röhre und tun alles, um weitere Verkäufe auszulösen, damit sie wieder gewinnen.

Lügen gehört zum Aktiengeschäft dazu, oder falsche Behauptungen oder Tatsachen verdrehen.