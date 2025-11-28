AKTIE IM FOKUS
Broadcom steuert mit weiterem Rekord auf 2-Billionen-Marke zu
- Broadcom-Aktien steigen durch KI-Boom über 400 Dollar.
- Kursplus 1,3% und Jahresgewinn über 73% erreicht.
- Broadcom profitiert stark, übertrifft Nvidia-Leistung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Chipherstellers Broadcom profitieren weiter vom Boom rund um "Künstliche Intelligenz". Der Kurs der Broadcom-Anteile stieg am Freitag im frühen US-Handel erstmals über die Marke von 400 Dollar und kletterte um bis zu 1,3 Prozent auf 402,63 Dollar.
Damit knüpfte der Titel nach dem gestrigen Feiertag an seinen jüngsten Höhenflug an und baute sein Jahresplus auf inzwischen etwas mehr als 73 Prozent aus. Der Börsenwert liegt aktuell bei knapp 1,9 Billionen US-Dollar. Broadcom hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten am Finanzmarkt zunehmend als einer der größten Profiteure des KI-Hypes entpuppt.
Mit dem starken Kursplus schneidet das Papier in diesem Jahr zum Beispiel deutlich besser ab als die Anteile von Nvidia
So hat sich Nvidias Börsenwert in den vergangenen drei Jahren mehr als verzehnfacht - auf zuletzt 4,3 Billionen Dollar. Vor einigen Wochen war Nvidia zeitweise sogar mehr als fünf Billionen Dollar wert. Der Broadcom-Kurs hat sich seit November 2022 fast verachtfacht./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 153,8 auf Tradegate (28. November 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 250,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +40,78 %/+80,07 % bedeutet.
Come on, hier gibt es genug Experten und gute Kommentare zu NVIDIA. Wir haben hier oft genug die direkten Quellen zitiert und diskutiert.
Ja Ja so sehen eben super Zahlen aus, wie bei den anderen Tech-Werten, wenn die Zahlen gut sind, sucht man nach dem Haar in der Suppe. Sollte keines drin sein, legt man selbst eins hinein. Man will unbedingt die KI-Blase, damit Hedgefonds und andere Shorter Gewinne machen können.
Bevor jetzt aber wieder die Marge von Nvidia in Frage gestellt wird, kurz das was Shay gestern bei cnbc sagte.
Er bringt es gut auf den Punkt :
"I know the first instinct is to frame $META exploring $GOOGL TPUs as the start of $NVDA pricing power erosion but that’s not what this is.
The real story is the velocity of Meta’s AI workload curve as Llama training cycles, video understanding systems & tens of billions of daily inference calls all smash into the same compute ceiling.
Meta is already on pace to spend ~$100B on Nvidia hardware & they’re still capacity-constrained. Adding TPUs doesn’t replace that spend but it just sits on top of it. Even if Nvidia doubled output, Meta would still be short on compute.
That’s how steep the structural AI capacity shortage actually is."