    Broadcom steuert mit weiterem Rekord auf 2-Billionen-Marke zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Broadcom-Aktien steigen durch KI-Boom über 400 Dollar.
    • Kursplus 1,3% und Jahresgewinn über 73% erreicht.
    • Broadcom profitiert stark, übertrifft Nvidia-Leistung.
    AKTIE IM FOKUS - Broadcom steuert mit weiterem Rekord auf 2-Billionen-Marke zu
    NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Chipherstellers Broadcom profitieren weiter vom Boom rund um "Künstliche Intelligenz". Der Kurs der Broadcom-Anteile stieg am Freitag im frühen US-Handel erstmals über die Marke von 400 Dollar und kletterte um bis zu 1,3 Prozent auf 402,63 Dollar.

    Damit knüpfte der Titel nach dem gestrigen Feiertag an seinen jüngsten Höhenflug an und baute sein Jahresplus auf inzwischen etwas mehr als 73 Prozent aus. Der Börsenwert liegt aktuell bei knapp 1,9 Billionen US-Dollar. Broadcom hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten am Finanzmarkt zunehmend als einer der größten Profiteure des KI-Hypes entpuppt.

    Mit dem starken Kursplus schneidet das Papier in diesem Jahr zum Beispiel deutlich besser ab als die Anteile von Nvidia

    So hat sich Nvidias Börsenwert in den vergangenen drei Jahren mehr als verzehnfacht - auf zuletzt 4,3 Billionen Dollar. Vor einigen Wochen war Nvidia zeitweise sogar mehr als fünf Billionen Dollar wert. Der Broadcom-Kurs hat sich seit November 2022 fast verachtfacht./zb/he

     

