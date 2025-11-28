Aktien New York
Erholung setzt sich fort - Verkürzter Handel an 'Black Friday'
- US-Börsen erholen sich am Black Friday leicht.
- Dow Jones steigt um 0,26%, S&P 500 um 0,23%.
- Leitzinssenkung im Dezember stützt die Kurse.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere Leitzinssenkung schon im Dezember die Kurse.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag zuletzt um 0,26 Prozent auf 47.552 Zähler zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von fast 3 Prozent an. Die Bilanz für den Monat November ist hingegen leicht negativ.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,23 Prozent auf 6.828 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 25.314 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt. Derzeit treibt das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" die Kurse der Technologieunternehmen stark an./la/he
Aber wenn alle glauben es kommt ein Crash so kommt meist das Gegenteil. Ich bleibe, wie immer, investiert. Sollte es zu einem großen Crash kommen kann man ja wunderbar nachkaufen.
Erinnert ihr euch noch meine Spekulation zu Warner Bros? Die scheint gerade voll aufzugehen. Dafür haben die Mag 7, bis auf Alphabet, gut federn gelassen. Die Bewertungen sind nun schon wieder realistischer. Wäre ich da nicht drin würde ich aber eine größere Korrektur abwarten. Noch mal 10 Prozent runter und dann würde ich beginnen Position bei MSFT, Amazon, Palo Alto und Arista aufzubauen.
Ich nutze Seeking Alpha von Zeit zu Zeit.