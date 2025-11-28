    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    Boehringer Ingelheim gibt Veränderung in der Unternehmensleitung bekannt (FOTO)

    Ingelheim (ots) -

    - Harsha Deshmukh ist mit Wirkung vom 1. Februar 2026 zum Mitglied der
    Unternehmensleitung mit Verantwortung für IT und Global Business Services
    berufen

    Boehringer Ingelheim hat heute mitgeteilt, dass der Gesellschafterausschuss
    Harsha Deshmukh zum Mitglied der Unternehmensleitung ernannt hat. Mit Wirkung
    vom 1. Februar 2026 wird Harsha Deshmukh die IT und die Funktion Global Business
    Services leiten und damit einen Schwerpunkt auf die digitale Transformation und
    die Weiterentwicklung der internen Geschäftsdienstleistungen des Unternehmens
    setzen. IT und Global Business Services waren bisher ein Teil des Ressorts Group
    Functions. Nun werden sie als eigenes Unternehmensleitungsressort aufgestellt.

    "Wir heißen Harsha Deshmukh herzlich willkommen. Mit seiner umfangreichen
    Erfahrung in der Förderung von Innovation wird er uns auf unserer
    Transformationsreise weiter voranbringen - einer Transformation im Sinne der
    Patienten", sagte Hubertus von Baumbach, Vorsitzender des
    Gesellschafterausschusses, anlässlich der Ernennung. "Wir wissen, dass wir in
    diesem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung auf die vielfach bewährten
    Fähigkeiten, die Beiträge und das hohe Engagement eines jeden Einzelnen in
    unserer Organisation bauen können. "

    Shashank Deshpande, Chairman of the Board of Managing Directors, ergänzte: "Es
    ist mir eine Freude, Harsha Deshmukh bei Boehringer Ingelheim willkommen zu
    heißen. Seine Ernennung stärkt unsere Kapazität in den wichtigen Feldern IT und
    Dienstleistungen - zwei Bereichen, die entscheidend für die Absicherung unseres
    künftigen Wachstums sind."

    Harsha Deshmukh kommt von der Infineon Technologies AG in München, wo er zuletzt
    als Executive Vice President & Chief Information Officer tätig war. Er hat
    Abschlüsse in Elektronik, Personalwesen und Globalem Management von der
    University of Mumbai, dem Babson College und INSEAD.

    Harsha Deshmukh

    Diplom Engineering and Industrial Electronics, MBA Human Resources Management
    (University of Mumbai), Global Management (Babson College and INSEAD)

    Wichtigste berufliche Stationen

    2021 - heute Executive Vice President & Chief Information Officer, Infineon
    Technologies AG, München

    2009 - 2021 Senior Vice President Information Technology, Infineon Technologies
    AG, München

    2001 - 2009 Director of Supply Chain Applications, Infineon Technologies,
    München

    1999 - 2001 Senior Consultant Advanced Planning Systems, Siemens Information
    Management Systems, Mumbai, Indien

    1989 - 1999 Manager Manufacturing Automation, Mukand Ltd., Mumbai, Indien

    Boehringer Ingelheim

    Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
    Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
    Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
    die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
    medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
    nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
    entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende
    bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und
    gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter
    https://www.boehringer-ingelheim.com/de/ .

    Pressekontakt:

    Boehringer Ingelheim
    Corporate Affairs
    Steffen Kurzawa
    55216 Ingelheim
    Telefon: 06132 - 77 174204
    E-Mail: mailto:press@boehringer-ingelheim.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6631/6168509
    OTS: Boehringer Ingelheim


    1 im Artikel enthaltener Wert
