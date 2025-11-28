Boehringer Ingelheim gibt Veränderung in der Unternehmensleitung bekannt (FOTO)
Ingelheim (ots) -
- Harsha Deshmukh ist mit Wirkung vom 1. Februar 2026 zum Mitglied der
Unternehmensleitung mit Verantwortung für IT und Global Business Services
berufen
Boehringer Ingelheim hat heute mitgeteilt, dass der Gesellschafterausschuss
Harsha Deshmukh zum Mitglied der Unternehmensleitung ernannt hat. Mit Wirkung
vom 1. Februar 2026 wird Harsha Deshmukh die IT und die Funktion Global Business
Services leiten und damit einen Schwerpunkt auf die digitale Transformation und
die Weiterentwicklung der internen Geschäftsdienstleistungen des Unternehmens
setzen. IT und Global Business Services waren bisher ein Teil des Ressorts Group
Functions. Nun werden sie als eigenes Unternehmensleitungsressort aufgestellt.
"Wir heißen Harsha Deshmukh herzlich willkommen. Mit seiner umfangreichen
Erfahrung in der Förderung von Innovation wird er uns auf unserer
Transformationsreise weiter voranbringen - einer Transformation im Sinne der
Patienten", sagte Hubertus von Baumbach, Vorsitzender des
Gesellschafterausschusses, anlässlich der Ernennung. "Wir wissen, dass wir in
diesem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung auf die vielfach bewährten
Fähigkeiten, die Beiträge und das hohe Engagement eines jeden Einzelnen in
unserer Organisation bauen können. "
Shashank Deshpande, Chairman of the Board of Managing Directors, ergänzte: "Es
ist mir eine Freude, Harsha Deshmukh bei Boehringer Ingelheim willkommen zu
heißen. Seine Ernennung stärkt unsere Kapazität in den wichtigen Feldern IT und
Dienstleistungen - zwei Bereichen, die entscheidend für die Absicherung unseres
künftigen Wachstums sind."
Harsha Deshmukh kommt von der Infineon Technologies AG in München, wo er zuletzt
als Executive Vice President & Chief Information Officer tätig war. Er hat
Abschlüsse in Elektronik, Personalwesen und Globalem Management von der
University of Mumbai, dem Babson College und INSEAD.
Harsha Deshmukh
Diplom Engineering and Industrial Electronics, MBA Human Resources Management
(University of Mumbai), Global Management (Babson College and INSEAD)
Wichtigste berufliche Stationen
2021 - heute Executive Vice President & Chief Information Officer, Infineon
Technologies AG, München
2009 - 2021 Senior Vice President Information Technology, Infineon Technologies
AG, München
2001 - 2009 Director of Supply Chain Applications, Infineon Technologies,
München
1999 - 2001 Senior Consultant Advanced Planning Systems, Siemens Information
Management Systems, Mumbai, Indien
1989 - 1999 Manager Manufacturing Automation, Mukand Ltd., Mumbai, Indien
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende
bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und
gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter
https://www.boehringer-ingelheim.com/de/ .
