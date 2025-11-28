Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bechtle
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 1
Performance 1M: +18,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einer volatilen Kursentwicklung, die mit einem Rückgang begann, erholte sich die Aktie dank guter Quartalszahlen. Analysten empfehlen weiterhin den Kauf, trotz einer Senkung des Kursziels. Die Digitalisierung und positive Marktimpulse könnten das Wachstum unterstützen, während die Unterstützung bei 41 EUR als entscheidend für weitere Kursanstiege gilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 2
Performance 1M: +44,83 %
1&1
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 3
Performance 1M: +11,03 %
United Internet
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 4
Performance 1M: -9,33 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 5
Performance 1M: +3,45 %
Nordex
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 6
Performance 1M: +12,57 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 7
Performance 1M: +11,68 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 8
Performance 1M: -27,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer überverkauften Situation und Bedenken über Marktmanipulation sehen viele Anleger Potenzial durch kürzliche Großaufträge, insbesondere einen über fast eine Milliarde Euro. Die fundamentalen Aussichten werden als positiv eingeschätzt, was auf eine mögliche Erholung des Kurses hindeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
