    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mantle und Bybit schließen sich zusammen, um USDT0, die Omnichain-Implementierung des USDT-Stablecoins von Tether, in das größte börsenbezogene Netzwerk zu integrieren

    DUBAI, VAE, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat die Unterstützung für USDT0-Ein- und Auszahlungen im Mantle Network angekündigt und ist damit eine der ersten globalen Börsen, die nahtlose Cross-Chain-USDT0-Flows ermöglicht. Durch diese Integration wird Mantle zum größten börsenbezogenen Layer-2-Netzwerk, gemessen am Total Value Locked (TVL). Durch die Unterstützung des neuen Cross-Chain-Standards für USDT positionieren sich Mantle und Bybit gemeinsam an der Spitze der einheitlichen Liquiditätsinfrastruktur für Stablecoins.

    Mantle and Bybit Unite to Bring USDT0, the Omnichain Deployment of Tether’s USDT Stablecoin, to the Largest Exchange-Related Network

    USDT0 ist die Cross-Chain-Bereitstellung von USDT, dem größten Stablecoin, und dient als „einheitliche Liquiditätsschicht" über mehrere Netzwerke hinweg. USDT0 basiert auf dem Omnichain Fungible Token (OFT)-Standard von LayerZero und verwendet eine Mint-and-Burn-Architektur, die eine strikte 1:1-Deckung gewährleistet und fragmentierte Brücken eliminiert.

    Mit dieser Einführung werden Bybit-Nutzer in Kürze folgende Möglichkeiten haben:

    • USDT0 aus dem Mantle Network direkt bei Bybit einzuzahlen
    • USDT0 direkt von Bybit auf das Mantle Network auszahlen
    • Für eine begrenzte Zeit gebührenfreie USDT0-Auszahlungen an Mantle vornehmen zu können

    Diese Zusammenarbeit vereint USDT0 als Liquiditätsinfrastruktur, Mantle als führendes börsengekoppeltes L2-Netzwerk und Bybit als globalen Liquiditätsplatz, um den Aufbau der nächsten Phase der Cross-Chain-Stablecoin-Infrastruktur zu unterstützen.

    USDT0 als einheitliche USDT-Layer

    USDT0 verfolgt das Ziel, die Bewegung von Stablecoins neu zu gestalten durch:

    • Eine Liquiditätsschicht: Eine einzige Omnichain-Darstellung von USDT, keine fragmentierten Wrapped-Varianten.
    • Native Cross-Chain-Architektur: Verwendung des OFT-Standards von LayerZero für direkte Mint-and-Burn-Transfers.
    • Vereinfachte UX: Beseitigung von Multi-Hop-Bridging und komplexem Routing für Nutzer und Institutionen.

    Die Unterstützung von USDT0 auf Mantle durch Bybit synchronisiert zentralisierte Liquidität, On-Chain-Anwendungen und Cross-Chain-Flows zu einem einheitlichen Erlebnis und bietet Benutzern einen besser vorhersehbaren und effizienteren Zugang zu Tether-basierter Liquidität.

    Seite 1 von 4 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Mantle und Bybit schließen sich zusammen, um USDT0, die Omnichain-Implementierung des USDT-Stablecoins von Tether, in das größte börsenbezogene Netzwerk zu integrieren DUBAI, VAE, 28. November 2025 /PRNewswire/ - Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat die Unterstützung für USDT0-Ein- und Auszahlungen im Mantle Network angekündigt und ist damit eine der ersten globalen Börsen, …