Mantle und Bybit schließen sich zusammen, um USDT0, die Omnichain-Implementierung des USDT-Stablecoins von Tether, in das größte börsenbezogene Netzwerk zu integrieren

DUBAI, VAE, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat die Unterstützung für USDT0-Ein- und Auszahlungen im Mantle Network angekündigt und ist damit eine der ersten globalen Börsen, die nahtlose Cross-Chain-USDT0-Flows ermöglicht. Durch diese Integration wird Mantle zum größten börsenbezogenen Layer-2-Netzwerk, gemessen am Total Value Locked (TVL). Durch die Unterstützung des neuen Cross-Chain-Standards für USDT positionieren sich Mantle und Bybit gemeinsam an der Spitze der einheitlichen Liquiditätsinfrastruktur für Stablecoins.

USDT0 ist die Cross-Chain-Bereitstellung von USDT, dem größten Stablecoin, und dient als „einheitliche Liquiditätsschicht" über mehrere Netzwerke hinweg. USDT0 basiert auf dem Omnichain Fungible Token (OFT)-Standard von LayerZero und verwendet eine Mint-and-Burn-Architektur, die eine strikte 1:1-Deckung gewährleistet und fragmentierte Brücken eliminiert.

Mit dieser Einführung werden Bybit-Nutzer in Kürze folgende Möglichkeiten haben:

USDT0 aus dem Mantle Network direkt bei Bybit einzuzahlen

USDT0 direkt von Bybit auf das Mantle Network auszahlen

Für eine begrenzte Zeit gebührenfreie USDT0-Auszahlungen an Mantle vornehmen zu können

Diese Zusammenarbeit vereint USDT0 als Liquiditätsinfrastruktur, Mantle als führendes börsengekoppeltes L2-Netzwerk und Bybit als globalen Liquiditätsplatz, um den Aufbau der nächsten Phase der Cross-Chain-Stablecoin-Infrastruktur zu unterstützen.

USDT0 als einheitliche USDT-Layer

USDT0 verfolgt das Ziel, die Bewegung von Stablecoins neu zu gestalten durch:

Eine Liquiditätsschicht: Eine einzige Omnichain-Darstellung von USDT, keine fragmentierten Wrapped-Varianten.

Native Cross-Chain-Architektur: Verwendung des OFT-Standards von LayerZero für direkte Mint-and-Burn-Transfers.

Vereinfachte UX: Beseitigung von Multi-Hop-Bridging und komplexem Routing für Nutzer und Institutionen.

Die Unterstützung von USDT0 auf Mantle durch Bybit synchronisiert zentralisierte Liquidität, On-Chain-Anwendungen und Cross-Chain-Flows zu einem einheitlichen Erlebnis und bietet Benutzern einen besser vorhersehbaren und effizienteren Zugang zu Tether-basierter Liquidität.