Grüne wollen auf Parteitag nach vorn blicken

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Grünen sind in Hannover zu einem Bundesparteitag zusammengekommen, auf dem auch Raum für intern strittige Themen sein soll - von Homöopathie über den Wehrdienst bis hin zum Nahost-Konflikt. Der Co-Parteivorsitzende, Felix Banaszak, sagte im Begrüßungsfilm, der den Delegierten in der Messehalle gezeigt wurde, man lebe "in Zeiten, in denen all das wofür wir stehen, unter Beschuss steht".

Der Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt, der Grüne Belit Onay, betonte in seinem Grußwort mit Blick auf die Bundesregierung, vom Parteitag solle "ein klares Signal gegen den Stillstand" ausgehen. Dass Schwarz-Rot beim Thema Migration vor allem an Abschiebungen denke, sei falsch. Bei den Grünen sei das anders, da stünden Solidarität und Menschlichkeit im Fokus.

Der dreitägige Parteitag steht unter dem Motto "Damit Zukunft wieder Zukunft hat." Die Partei hat sich bislang nicht von ihrer Wahlschlappe bei der Bundestagswahl im Februar (11,6 Prozent) und dem Verlust der Führungsfiguren Robert Habeck und Annalena Baerbock erholt. Von der Schwäche der Bundesregierung können die Grünen als Oppositionspartei bislang nicht profitieren: In Umfragen pendeln sie weiterhin zwischen 11 und 12 Prozent./abc/DP/zb



