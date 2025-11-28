45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

München (ots) - Das Thema: "Steht die Mehrheit für das Rentenpaket, Herr Spahn?"Kurz vor der geplanten Abstimmung im Bundestag haben die Spitzen von CDU, CSUund SPD im nächtlichen Koalitionsausschuss beschlossen, das Rentenpaketunverändert einzubringen - trotz Widerstand aus der Unionsfraktion. Den jungenAbgeordneten soll nun ein Begleittext entgegenkommen, der für die geplanteRentenkommission bereits mögliche Reformen skizziert. Ob das die Rebellionbeendet, ist unklar. Der Streit zeigt die tiefe Unruhe in der Union und stelltdie Stabilität der Regierung infrage. Während Bundeskanzler Friedrich Merz undUnions-Fraktionschef Jens Spahn den Beschluss verteidigen, warnen auch Ökonomenwie Clemens Fuest vor steigenden Kosten und fehlender Ehrlichkeit in derGenerationenpolitik. Kann diese Koalition die Rente zukunftsfest machen oderwerden strukturelle Reformen doch aufgeschoben? Ist das Paket finanzierbar? Undwie belastbar ist die Koalition nach diesem Machtkampf?Die Gäste:Jens Spahn (Vorsitzender CDU/CSU-Fraktion im Bundestag)Clemen s Fuest (Ökonom undPräsident ifo Institut)Eva Quadbeck (Chefredakteurin RedaktionsNetzwerk Deutschland)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIOmedia im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail:stephan.clausen.fm@carenmiosga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6168526OTS: ARD Das Erste