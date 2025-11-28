CAREN MIOSGA / am Sonntag, 30. November 2025, um 21
45 Uhr, live im Ersten (FOTO)
München (ots) - Das Thema: "Steht die Mehrheit für das Rentenpaket, Herr Spahn?"
Kurz vor der geplanten Abstimmung im Bundestag haben die Spitzen von CDU, CSU
und SPD im nächtlichen Koalitionsausschuss beschlossen, das Rentenpaket
unverändert einzubringen - trotz Widerstand aus der Unionsfraktion. Den jungen
Abgeordneten soll nun ein Begleittext entgegenkommen, der für die geplante
Rentenkommission bereits mögliche Reformen skizziert. Ob das die Rebellion
beendet, ist unklar. Der Streit zeigt die tiefe Unruhe in der Union und stellt
die Stabilität der Regierung infrage. Während Bundeskanzler Friedrich Merz und
Unions-Fraktionschef Jens Spahn den Beschluss verteidigen, warnen auch Ökonomen
wie Clemens Fuest vor steigenden Kosten und fehlender Ehrlichkeit in der
Generationenpolitik. Kann diese Koalition die Rente zukunftsfest machen oder
werden strukturelle Reformen doch aufgeschoben? Ist das Paket finanzierbar? Und
wie belastbar ist die Koalition nach diesem Machtkampf?
Die Gäste:
Jens Spahn (Vorsitzender CDU/CSU-Fraktion im Bundestag)
Clemen s Fuest (Ökonom undPräsident ifo Institut)
Eva Quadbeck (Chefredakteurin RedaktionsNetzwerk Deutschland)
