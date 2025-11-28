    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 30. November 2025, um 21

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

    München (ots) - Das Thema: "Steht die Mehrheit für das Rentenpaket, Herr Spahn?"

    Kurz vor der geplanten Abstimmung im Bundestag haben die Spitzen von CDU, CSU
    und SPD im nächtlichen Koalitionsausschuss beschlossen, das Rentenpaket
    unverändert einzubringen - trotz Widerstand aus der Unionsfraktion. Den jungen
    Abgeordneten soll nun ein Begleittext entgegenkommen, der für die geplante
    Rentenkommission bereits mögliche Reformen skizziert. Ob das die Rebellion
    beendet, ist unklar. Der Streit zeigt die tiefe Unruhe in der Union und stellt
    die Stabilität der Regierung infrage. Während Bundeskanzler Friedrich Merz und
    Unions-Fraktionschef Jens Spahn den Beschluss verteidigen, warnen auch Ökonomen
    wie Clemens Fuest vor steigenden Kosten und fehlender Ehrlichkeit in der
    Generationenpolitik. Kann diese Koalition die Rente zukunftsfest machen oder
    werden strukturelle Reformen doch aufgeschoben? Ist das Paket finanzierbar? Und
    wie belastbar ist die Koalition nach diesem Machtkampf?

    Die Gäste:

    Jens Spahn (Vorsitzender CDU/CSU-Fraktion im Bundestag)

    Clemen s Fuest (Ökonom undPräsident ifo Institut)

    Eva Quadbeck (Chefredakteurin RedaktionsNetzwerk Deutschland)

    Pressekontakt:

    "Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO
    media im Auftrag des NDR.
    Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

    Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen
    Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

    Pressekontakt:
    Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
    Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de

    Presseanfragen an Caren Miosga:
    Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail:
    stephan.clausen.fm@carenmiosga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6168526
    OTS: ARD Das Erste



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 30. November 2025, um 21 45 Uhr, live im Ersten (FOTO) Das Thema: "Steht die Mehrheit für das Rentenpaket, Herr Spahn?" Kurz vor der geplanten Abstimmung im Bundestag haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im nächtlichen Koalitionsausschuss beschlossen, das Rentenpaket unverändert einzubringen - trotz …