Tonies: Aktie macht sich bereit für Weihnachts-Rallye!

2016 wurde das Unternehmen in Deutschland gegründet und liefert mittlerweile in über 100 Länder. Tonies meldete in 2025, dass der Anteil der internationalen Märkte am Gesamtumsatz auf etwa 60 Prozent gestiegen ist (gegenüber rund 49 Prozent zuvor): Ein Verkaufsschlager, der international wird.

Kassette und CD sind schon längst aus dem Kinderzimmer verbannt und Relikte einer alten Zeit. Tonies ist gekonnt in eine Marktlücke gesprungen, als CDs schon längst antiquiert waren, es aber kein passendes Pendant für das Kinderzimmer gab.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Das Unternehmen bietet die sogenannte Toniebox an, einen vernetzten Audioplayer für Kinder, der Geschichten, Lieder und mehr abspielt. Zum Sortiment gehören außerdem Kopfhörer, eine USB-Ladestation und Aufbewahrungstaschen.

Das System ist so einfach, dass es Kinder bedienen können. Die ensprechende Figur, die zumeist einen Hauptcharakter der Geschichte verkörpert, wird einfach auf die Box gestellt und die Geschichte geht los.

Gerade zu Weihnachten sind die tonies ein beliebtes Geschenk. Zeit, um auf die Aktie zu schauen: Der Kurs notiert derzeit über den wichtigen gleitenden Durchschnitten.

Auch die Analysten von Berenberg sind bereits in weihnachtlicher Vorfreude: Sie setzten ein Kursziel von 12 Euro. Das würde ein Potenzial von rund 25 Prozent für die Papiere bedeuten. Rückenwind für die Anteilsscheine von tonies war die Ankündigung Ende August, dass es eine Toniebox 2 geben wird. Seitdem befinden sich die Papiere in einer deutlichen Aufwärtsbewegung.

Zudem dürfte Tonies global führender Anbieter im Segment "screen‑free Audio + Hörspiele für Kinder" sein. 2025 wurde die Marke von 10 Millionen verkauften Hörboxen überschritten. Positiv dazu kamen jetzt die Quartalszahlen Anfang November, wo die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt wurde.

Für Anleger wäre es also an der Zeit nicht nur die Hörbox, sondern vielleiht auch die ein oder andere Position von tonies, sich unter den Weihnachtsbaum zu legen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 9,61EUR auf Tradegate (28. November 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!