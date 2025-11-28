Update Preisentwicklung
Warum falsche Preisvorstellungen Eigentümern in Karben, Bad Vilbel und Bad Homburg 2026 teuer zu stehen kommen können - VOSS LIVING IMMOBILIEN über die neue Marktrealität (FOTO)
Karben (ots) - Der Immobilienmarkt im Großraum Frankfurt befindet sich 2025 in
einer Phase deutlicher Neuorientierung. Steigende Finanzierungskosten, ein
verändertes Nachfrageverhalten und strengere regulatorische Vorgaben führen
dazu, dass Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilie heute weit strategischer
handeln müssen als noch in den Boomjahren 2020 bis 2022. Der aktuelle
Immobilienmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses zeigt zudem, dass die
Preisentwicklung nicht mehr einheitlich verläuft, sondern je nach Lage,
energetischem Zustand und infrastruktureller Anbindung stark differiert.
Karben, Bad Vilbel, Bad Homburg, Schöneck, Bad Nauheim etc.
Insbesondere Gemeinden wie Bad Vilbel, Karben, Bad Homburg, Bad Nauheim und
Schöneck verzeichnen trotz der allgemeinen Abkühlung eine stabile Nachfrage. In
weniger gut angebundenen Lagen hingegen ist ein deutlicher Preisrückgang zu
beobachten. Ältere Bestandsimmobilien mit energetischem Sanierungsbedarf sind in
besonderem Maße von Wertkorrekturen betroffen. Der Markt befindet sich damit in
einer klaren Konsolidierungsphase, die von Eigentümern ein hohes Maß an
Realismus in der Preisfindung verlangt.
Trendwende: Vom Preisanstieg zur Marktanpassung
Noch vor wenigen Jahren profitierten selbst ländlich geprägte Gemeinden von
zweistelligen Preissteigerungen. Heute hingegen stagnieren die Bodenrichtwerte
in zentralen Lagen, während periphere Gebiete teils deutliche Rückgänge
verzeichnen. Viele Eigentümer orientieren sich bei der Preisfindung weiterhin an
Angebotspreisen großer Immobilienportale. Diese spiegeln jedoch häufig nicht den
realistisch erzielbaren Verkaufspreis wider und führen dazu, dass Immobilien
über Wochen oder Monate am Markt verbleiben und schließlich unter Wert verkauft
werden.
" Immobilien bleiben trotz der veränderten Marktlage eine langfristige und
stabile Wertanlage. Diese Stabilität setzt jedoch voraus, dass der tatsächliche
Marktpreis sorgfältig und realistisch eingeschätzt wird ", betont Katharina
Voss.
Finanzierung: Banken prüfen strenger und selektiver
Ein wesentlicher Faktor der aktuellen Marktentwicklung ist die deutlich
strengere Kreditvergabe. Kaufinteressenten sehen sich heute mit konservativeren
Bankbewertungen, höheren Eigenkapitalanforderungen und strengeren
regulatorischen Vorgaben wie der Wohnimmobilienkreditrichtlinie konfrontiert.
Für die Finanzierung spielt längst nicht mehr nur die aktuelle
Einkommenssituation eine Rolle. Zunehmend prüfen Banken die Zukunftsfähigkeit
des Arbeitsplatzes, berücksichtigen Branchenrisiken, mögliche Auswirkungen durch
KI-Automatisierung, unsichere Beschäftigungsverhältnisse sowie die
