    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Update Preisentwicklung

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum falsche Preisvorstellungen Eigentümern in Karben, Bad Vilbel und Bad Homburg 2026 teuer zu stehen kommen können - VOSS LIVING IMMOBILIEN über die neue Marktrealität (FOTO)

    Karben (ots) - Der Immobilienmarkt im Großraum Frankfurt befindet sich 2025 in
    einer Phase deutlicher Neuorientierung. Steigende Finanzierungskosten, ein
    verändertes Nachfrageverhalten und strengere regulatorische Vorgaben führen
    dazu, dass Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilie heute weit strategischer
    handeln müssen als noch in den Boomjahren 2020 bis 2022. Der aktuelle
    Immobilienmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses zeigt zudem, dass die
    Preisentwicklung nicht mehr einheitlich verläuft, sondern je nach Lage,
    energetischem Zustand und infrastruktureller Anbindung stark differiert.

    Karben, Bad Vilbel, Bad Homburg, Schöneck, Bad Nauheim etc.

    Insbesondere Gemeinden wie Bad Vilbel, Karben, Bad Homburg, Bad Nauheim und
    Schöneck verzeichnen trotz der allgemeinen Abkühlung eine stabile Nachfrage. In
    weniger gut angebundenen Lagen hingegen ist ein deutlicher Preisrückgang zu
    beobachten. Ältere Bestandsimmobilien mit energetischem Sanierungsbedarf sind in
    besonderem Maße von Wertkorrekturen betroffen. Der Markt befindet sich damit in
    einer klaren Konsolidierungsphase, die von Eigentümern ein hohes Maß an
    Realismus in der Preisfindung verlangt.

    Trendwende: Vom Preisanstieg zur Marktanpassung

    Noch vor wenigen Jahren profitierten selbst ländlich geprägte Gemeinden von
    zweistelligen Preissteigerungen. Heute hingegen stagnieren die Bodenrichtwerte
    in zentralen Lagen, während periphere Gebiete teils deutliche Rückgänge
    verzeichnen. Viele Eigentümer orientieren sich bei der Preisfindung weiterhin an
    Angebotspreisen großer Immobilienportale. Diese spiegeln jedoch häufig nicht den
    realistisch erzielbaren Verkaufspreis wider und führen dazu, dass Immobilien
    über Wochen oder Monate am Markt verbleiben und schließlich unter Wert verkauft
    werden.

    " Immobilien bleiben trotz der veränderten Marktlage eine langfristige und
    stabile Wertanlage. Diese Stabilität setzt jedoch voraus, dass der tatsächliche
    Marktpreis sorgfältig und realistisch eingeschätzt wird ", betont Katharina
    Voss.

    Finanzierung: Banken prüfen strenger und selektiver

    Ein wesentlicher Faktor der aktuellen Marktentwicklung ist die deutlich
    strengere Kreditvergabe. Kaufinteressenten sehen sich heute mit konservativeren
    Bankbewertungen, höheren Eigenkapitalanforderungen und strengeren
    regulatorischen Vorgaben wie der Wohnimmobilienkreditrichtlinie konfrontiert.
    Für die Finanzierung spielt längst nicht mehr nur die aktuelle
    Einkommenssituation eine Rolle. Zunehmend prüfen Banken die Zukunftsfähigkeit
    des Arbeitsplatzes, berücksichtigen Branchenrisiken, mögliche Auswirkungen durch
    KI-Automatisierung, unsichere Beschäftigungsverhältnisse sowie die
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Update Preisentwicklung Warum falsche Preisvorstellungen Eigentümern in Karben, Bad Vilbel und Bad Homburg 2026 teuer zu stehen kommen können - VOSS LIVING IMMOBILIEN über die neue Marktrealität (FOTO) Der Immobilienmarkt im Großraum Frankfurt befindet sich 2025 in einer Phase deutlicher Neuorientierung. Steigende Finanzierungskosten, ein verändertes Nachfrageverhalten und strengere regulatorische Vorgaben führen dazu, dass Eigentümer beim Verkauf …