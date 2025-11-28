Update Preisentwicklung Warum falsche Preisvorstellungen Eigentümern in Karben, Bad Vilbel und Bad Homburg 2026 teuer zu stehen kommen können - VOSS LIVING IMMOBILIEN über die neue Marktrealität (FOTO)

Der Immobilienmarkt im Großraum Frankfurt befindet sich 2025 in einer Phase deutlicher Neuorientierung. Steigende Finanzierungskosten, ein verändertes Nachfrageverhalten und strengere regulatorische Vorgaben führen dazu, dass Eigentümer beim Verkauf …



