Was das für den Markt bedeutet (FOTO)

Eine weitere Zäsur bei Berkshire: Warren Buffett übergibt das Schreiben der Jahresberichte an Greg Abel.





Das war zu erwarten, aber damit geht ein großer Quell an Weisheiten, Einsichten und grundlegenden Gedanken über das Investieren verloren - ich hoffe, Greg Abel wird das Format in ähnlicher Form wie Buffett weiterführen und zumindest ansatzweise ähnlich Fundiertes Wissen über die Börse, die Wirtschaft und das Investieren zum Besten geben.





Auf der nächsten HV von Berkshire wird ja Abel im Mittelpunkt stehen und Buffett nicht einmal mehr auf dem Podium sitzen. Auch das "Woodstock der Kapitalisten" steht vor einem Umbruch; und natürlich Berkshire Hathaway selbst auch.





Der Markt preist Buffett Rückzug ja schon seit einiger Zeit in den Kurs bzw. die Bewertung ein...