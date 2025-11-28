LM PAY S.A.: 2025-Prognose bleibt, Kreditvolumen wird angepasst
LM PAY S.A. treibt mit Embedded-Finance-Lösungen das Wachstum im polnischen Gesundheits-, Beauty- und Versicherungssektor voran und bestätigt trotz Marktumfeld ambitionierte Ziele.
- LM PAY S.A. bietet Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen an.
- Das Unternehmen hält die Umsatzprognose für 2025 von 32–42 Mio. PLN (7,5–9,8 Mio. €) und die EBIT-Prognose von 7–12 Mio. PLN (1,6–2,8 Mio. €) aufrecht.
- Der Ausblick für das Kreditvolumen wird auf 120–140 Mio. PLN (28,0–32,7 Mio. €) angepasst, ursprünglich waren 130–170 Mio. PLN (30,4–39,8 Mio. €) vorgesehen.
- Die Anpassung des Kreditvolumens berücksichtigt das aktuelle Marktumfeld und den Fokus auf Portfolioqualität.
- LM PAY S.A. ist in über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in Polen integriert und sorgt für sofortige Zahlungen an Anbieter.
- Das Unternehmen verfolgt eine Wachstumsstrategie durch starke Kundengewinnung, steigende wiederkehrende Erlöse und effektive Kostenkontrolle.
