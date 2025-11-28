Nagarro Aktie gewinnt an Wert - 28.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Mit einer Performance von +3,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nagarro Aktie. Nach einem Plus von +1,41 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,33€, mit einem Plus von +3,09 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Nagarro Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +39,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +8,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nagarro auf -8,90 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,03 % 1 Monat +44,83 % 3 Monate +39,17 % 1 Jahr -26,82 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 28.11.2025 im TecDAX.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.