Verdächtige Drohnen über Bundeswehr-Standort in MV

SCHWERIN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Über einem Bundeswehrstandort in Gnoien südöstlich von Rostock sind Drohnen gesichtet worden, als laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" dort ukrainische Soldaten ausgebildet wurden. Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern bestätigte ein entsprechendes Ermittlungsverfahren der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Auskünfte gab eine Ministeriumssprecherin unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Der Vorfall soll sich dem "Spiegel" zufolge am 13. Oktober ereignet habe. Weder die Bundeswehr noch die Polizei konnte demnach die vier unbemannten Flugobjekte stoppen. Laut dem Bericht ermittelt die Polizei in MV wegen "sicherheitsgefährdendem Abbilden" militärischer Einrichtungen gegen Unbekannt.