    DEAG Reports Strong Nine-Month Results, Anticipates 2025 Revenue & EBITDA Surge

    DEAG’s momentum is accelerating: soaring revenues, surging EBITDA, record ticket sales and bold acquisitions are powering a packed live-events pipeline into 2026.

    • DEAG achieved a 27.7% increase in revenue after nine months, reaching EUR 322.8 million
    • EBITDA more than tripled to EUR 18.8 million compared to the previous year
    • Revenue in Q3 2025 grew by 39.4% to EUR 167.4 million, with EBITDA rising over fivefold to EUR 12.2 million
    • Ticket sales reached around 9 million by the end of September, with a forecast of approximately 12 million for the full year
    • The company successfully continued its Buy & Build strategy, acquiring the ROCKHARZ Festival and increasing its stake in Fane Productions Ltd. to 100%
    • DEAG expects further growth in 2026 with a diverse event pipeline, including major concerts, festivals, and high-profile events featuring artists like Ed Sheeran and Gorillaz


