DEAG: Starkes Neunmonats-Ergebnis – Umsatz- und EBITDA-Plus 2025 erwartet
Mit starken Zahlen, wachsender Ticketnachfrage und strategischen Zukäufen setzt DEAG ihren Wachstumskurs fort und bereitet sich auf ein ereignisreiches Jahr 2026 vor.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- DEAG erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 322,8 Mio. Euro, was einem Wachstum von 27,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA stieg auf 18,8 Mio. Euro und hat sich mehr als verdreifacht im Vergleich zum Vorjahr.
- Im dritten Quartal 2025 wurde ein Umsatz von 167,4 Mio. Euro (+39,4 %) und ein EBITDA von 12,2 Mio. Euro (+überproportional) erzielt.
- Die verkaufte Ticketanzahl liegt bei rund 9 Mio., mit einer erwarteten Steigerung auf ca. 12 Mio. Tickets im Gesamtjahr 2025.
- DEAG hat ihre Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt, unter anderem durch den Erwerb des ROCKHARZ Festivals und die vollständige Übernahme von Fane Productions Ltd.
- Für 2026 plant DEAG eine vielfältige Event-Pipeline mit bekannten Künstlern, Festivals und internationalen Events, um weiteres Wachstum zu sichern.
+0,69 %
-0,29 %
+0,15 %
+2,66 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.