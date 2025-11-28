00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

München (ots) - Das Thema: Zwischen Rentenstreit und Reformstau - kriegt Kanzler

Merz das hin?



Vom "Herbst der Reformen" in den Winter der Entscheidung: Die Regierung unter

Friedrich Merz steht vor einer großen Bewährungsprobe - der Abstimmung über das

Rentenpaket. Seit Wochen rebellieren die Jungen in der Union gegen die Pläne der

Koalition. Hat sich der Kanzler in eine Sackgasse manövriert? Ist diese

Regierung den großen Themen und Herausforderungen im Land gewachsen? Und wie

führungsstark ist Friedrich Merz wirklich?



Die Gäste:





Philipp Amthor (CDU,Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für

Digitales und Staatsmodernisierung)



Heidi Reichinnek (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)



Franz Müntefering (SPD, ehem. Vizekanzler, Arbeitsminister und Parteichef)



Karlotta Gründobler (Geschäftsführende Gesellschafterin ELIOG Industrieofenbau)



Markus Feldenkirchen (politischer Autor im Hauptstadtbüro "Der Spiegel")



