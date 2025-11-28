"hart aber fair" / am Montag, 1. Dezember 2025, 21
00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)
München (ots) - Das Thema: Zwischen Rentenstreit und Reformstau - kriegt Kanzler
Merz das hin?
Vom "Herbst der Reformen" in den Winter der Entscheidung: Die Regierung unter
Friedrich Merz steht vor einer großen Bewährungsprobe - der Abstimmung über das
Rentenpaket. Seit Wochen rebellieren die Jungen in der Union gegen die Pläne der
Koalition. Hat sich der Kanzler in eine Sackgasse manövriert? Ist diese
Regierung den großen Themen und Herausforderungen im Land gewachsen? Und wie
führungsstark ist Friedrich Merz wirklich?
Die Gäste:
Die Gäste:
Philipp Amthor (CDU,Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für
Digitales und Staatsmodernisierung)
Heidi Reichinnek (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)
Franz Müntefering (SPD, ehem. Vizekanzler, Arbeitsminister und Parteichef)
Karlotta Gründobler (Geschäftsführende Gesellschafterin ELIOG Industrieofenbau)
Markus Feldenkirchen (politischer Autor im Hauptstadtbüro "Der Spiegel")
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail
hartaberfair@wdr.de , Homepage: http://www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Presse und Information
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6168553
OTS: ARD Das Erste
