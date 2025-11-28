Tianlong stärkt die Transfusionssicherheit mit innovativen Blutuntersuchungslösungen am Welt-Aids-Tag 2025

XI'AN, China, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Am Welt-Aids-Tag 2025 bekräftigt Tianlong sein Engagement für die Verbesserung der globalen Transfusionssicherheit und präsentiert seine vollständig integrierte Lösung für das Nukleinsäure-Blut-Screening. Durch die Kombination von hoher Automatisierung mit hochempfindlichen NAT-Reagenzien ermöglicht die Lösung eine frühzeitigere Erkennung von Infektionen mit geringer Viruslast – ein wesentlicher Schritt zur Verringerung von durch Transfusionen übertragenen HIV-Infektionen und zum Schutz von Patienten, die auf sicheres Blut angewiesen sind.

Die Gewährleistung der Blutsicherheit bleibt eine der wirksamsten Maßnahmen zum Schutz vor durch Transfusionen übertragenen Infektionen. Durch die Verbesserung der Screening-Genauigkeit und die Möglichkeit für Labore, HBV, HCV, HIV-1 und HIV-2 in frühen Infektionsstadien zu erkennen, unterstützt Tianlong die weltweiten Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und stärkt das Vertrauen in jede einzelne Blutspende.

Ein vollautomatischer Workflow für das Blut-Screening

Das Herzstück der Lösung von Tianlong ist das vollautomatische Nukleinsäure-Extraktionssystem Aurora PANA X6, das für Blutspendezentren und groß angelegte Screening-Programme entwickelt wurde.

In Kombination mit dem Gentier 96 Echtzeit-PCR-Systemermöglicht die Plattform einen echten „Sample-in, Result-out"-Prozess, der Folgendes integriert: Original-Röhrchenbeladung, Barcode-Identifizierung, automatisches Verschließen/Öffnen, direktes Sammeln von Proben, Nukleinsäureextraktion, PCR-Einrichtung, PCR-Amplifikation. Diese durchgängige Automatisierung reduziert manuelle Schritte, senkt das Kontaminationsrisiko und erhöht die Betriebssicherheit.

Hoher Durchsatz für Anforderungen an das Screening großer Blutmengen

Aurora PANA X6 verarbeitet bis zu 576 Proben pro Durchlauf und 1.152 Proben pro Tag und bietet damit die die für das Screening großer Mengen erforderliche Kapazität. Die Möglichkeit, Originalprobenröhrchen mit automatisiertem Verschließen/Öffnen zu laden, gewährleistet einen konsistenten, kontaminationskontrollierten Betrieb.

Direktes Pooling und flexible Screening-Modi

Das System führt ein direktes Pooling in Deep-Well-Platten durch, wodurch keine zusätzlichen Sammelröhrchen erforderlich sind, und unterstützt sowohl Einzeluntersuchungen als auch 6-in-1-Pooluntersuchungen, sodass Labore ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Sensitivität herstellen können.