Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.11.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.209,71USD pro Feinunze und notiert damit +1,22 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 55,61USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,17 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,12USD und verzeichnet ein Plus von +0,37 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,37USD und verzeichnet ein Plus von +0,47 %.