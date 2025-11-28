Euro steigt knapp über 1,16 US-Dollar

Ich hab mir ein Interview mit Michael Oliver (MSA – Momentum Structural Analysis) angehört:









Sein Kernpunkt ist simpel: Wir stehen am Anfang einer großen Umschichtung weg von Papier-Assets hin zu harten Assets – und seine Modelle zeigen das früher als normale Preis-Charts.

Oliver arbeitet mit Momentum-Strukturen statt mit reinen Preislinien. Er misst z. B., wo der Monatskurs im Verhältnis zu langen gleitenden Durchschnitten steht. Wenn solche „Oszillatoren“ mehrjährige Böden oder Decken brechen, sieht man Trends, bevor der Preis es zeigt.

Er sagt, es gibt aktuell drei entscheidende Charts:

1. Gold vs. S&P 500:

Das Verhältnis hat seit 2011 eine rund 11 Jahre breite Bodenbildung aufgebaut. Jetzt kratzt es an der Ausbruchsmarke. Ein Monats­schluss über ca. 60 % wäre für ihn der Start eines mehrjährigen Kapitalflusses aus Aktien in Gold. Hintergrund: Die Aktienhausse seit 2009 ist für ihn die größte Bubble der letzten 100 Jahre.

2. Silber vs. Gold:

Silber liegt aktuell bei etwa 1,25 % vom Goldpreis, die mehrjährige Deckelzone bei ca. 1,31–1,32 %. Ein Ausbruch darüber wäre ein massives Signal: Silber würde Gold deutlich schlagen. Historisch waren 2 % völlig normal, in echten Bullenphasen sogar 3–12 %. Seine Projektion: Wenn Gold langfristig Richtung 8.000 $ läuft, könnte Silber in eine dreistellige Preis­region wechseln.

3. Bloomberg Commodity Index (BCOM):

Der erste Schub lief bis 2022. Seit Oktober sieht er einen zweiten großen Momentum-Ausbruch. Für ihn beginnt damit eine neue Rohstoffphase über mehrere Jahre – getragen von Energie, Metallen und Agrar.

Dazu kommen Warnsignale bei Bonds (T-Bond-Futures kurz vor nächstem Absturz), Tech-Aktien (extreme Konzentration, schwache Marktbreite) und Bitcoin (gebrochene Mehrjahres-Momentumstruktur, mögliches schnelles Abrutschen Richtung ~60k).

Seine strategische Aussage:

– Runterfahren: US-Aktien, Big Tech/AI, Staatsanleihen, Krypto.

– Hochgewichten: Gold, Silber, Miners, breite Rohstoffe.

Kurz: Wenn seine Modelle recht behalten, startet gerade eine mehrjährige Rotation in harte Assets, und die wichtigsten Bestätigungen stehen kurz bevor.



