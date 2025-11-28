Devisen
Euro steigt knapp über 1,16 US-Dollar
- Euro steigt auf 1,1608 US-Dollar, Referenzkurs 1,1566
- Inflation in Deutschland steigt auf 2,6 Prozent im November
- EZB-Geldpolitik bleibt stabil, keine Änderungen erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag über 1,16 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1608 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1566 (Donnerstag: 1,1586) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8646 (0,8631) Euro.
In den wichtigen Ländern der Eurozone wurden Verbraucherpreise veröffentlicht. Die Daten fielen uneinheitlich aus. In Deutschland stieg die Inflation gemessen am europäischen Verbraucherpreisindex HVPI im November von 2,3 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent.
In Frankreich und Italien ging die Inflation hingegen zurück und liegt dort deutlich unter dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am kommenden Dienstag veröffentlicht.
"Im Hinblick auf die EZB-Geldpolitik werden die Preiszahlen keinen nennenswerten Einfluss haben", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Helaba. "Eine Veränderung der Geldpolitik zeichnet sich im Dezember nicht ab. Die Inflation bewegt sich laut EZB im Zielbereich und daher sei die Zinspolitik gut positioniert."
Aus den USA kamen keine Impulse. Nach dem Feiertag am Donnerstag wurden dort auch am Freitag keine Daten veröffentlicht.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87520 (0,87540) britische Pfund, 180,57 (181,11) japanische Yen und 0,9318 (0,9337) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.201 Dollar. Das waren 44 Dollar mehr als am Vortag./jsl/zb
Ich hab mir ein Interview mit Michael Oliver (MSA – Momentum Structural Analysis) angehört:
Oliver arbeitet mit Momentum-Strukturen statt mit reinen Preislinien. Er misst z. B., wo der Monatskurs im Verhältnis zu langen gleitenden Durchschnitten steht. Wenn solche „Oszillatoren“ mehrjährige Böden oder Decken brechen, sieht man Trends, bevor der Preis es zeigt.
Er sagt, es gibt aktuell drei entscheidende Charts:
1. Gold vs. S&P 500:
Das Verhältnis hat seit 2011 eine rund 11 Jahre breite Bodenbildung aufgebaut. Jetzt kratzt es an der Ausbruchsmarke. Ein Monatsschluss über ca. 60 % wäre für ihn der Start eines mehrjährigen Kapitalflusses aus Aktien in Gold. Hintergrund: Die Aktienhausse seit 2009 ist für ihn die größte Bubble der letzten 100 Jahre.
2. Silber vs. Gold:
Silber liegt aktuell bei etwa 1,25 % vom Goldpreis, die mehrjährige Deckelzone bei ca. 1,31–1,32 %. Ein Ausbruch darüber wäre ein massives Signal: Silber würde Gold deutlich schlagen. Historisch waren 2 % völlig normal, in echten Bullenphasen sogar 3–12 %. Seine Projektion: Wenn Gold langfristig Richtung 8.000 $ läuft, könnte Silber in eine dreistellige Preisregion wechseln.
3. Bloomberg Commodity Index (BCOM):
Der erste Schub lief bis 2022. Seit Oktober sieht er einen zweiten großen Momentum-Ausbruch. Für ihn beginnt damit eine neue Rohstoffphase über mehrere Jahre – getragen von Energie, Metallen und Agrar.
Dazu kommen Warnsignale bei Bonds (T-Bond-Futures kurz vor nächstem Absturz), Tech-Aktien (extreme Konzentration, schwache Marktbreite) und Bitcoin (gebrochene Mehrjahres-Momentumstruktur, mögliches schnelles Abrutschen Richtung ~60k).
Seine strategische Aussage:
– Runterfahren: US-Aktien, Big Tech/AI, Staatsanleihen, Krypto.
– Hochgewichten: Gold, Silber, Miners, breite Rohstoffe.
Kurz: Wenn seine Modelle recht behalten, startet gerade eine mehrjährige Rotation in harte Assets, und die wichtigsten Bestätigungen stehen kurz bevor.
Natürlich bewegt Deutschland nicht direkt den Goldkurs. Darum geht’s aber gar nicht. Deutschland ist nur ein Beispiel dafür, wie der Westen wirtschaftlich abrutscht. Und genau diese Entwicklung ist Teil des größeren Makrotrends, der Gold trägt.
Denn am Ende ist es nicht das Gold, das „steigt“. Gold bleibt, was es immer war. Es ist die Währung, die fällt – durch Schulden, Defizite, fehlende Produktivität, politische Fehlentscheidungen. Die BRICS kaufen nicht aus Spaß, die USA drucken nicht aus Langeweile. Das ist der eigentliche Mover.
Deutschland allein bewegt keinen Kurs. Aber Deutschland zeigt exemplarisch, wie schnell Vertrauen in westliche Politik und Währungen erodiert. Und wenn die Währung schwächer wird, sieht es so aus, als würde Gold steigen. In Wahrheit wird nur der Maßstab schlechter.
Der ganze „BRICS entdollarisieren wegen Sanktionen“-Spruch ist nur die halbe Wahrheit. Sanktionen haben das Thema sichtbarer gemacht, aber der eigentliche Grund liegt tiefer: Die USA können ihre Schulden ohne dauerhaft negative Realzinsen gar nicht stabilisieren. Und genau diese negativen Realrenditen haben zwischen 2020–2022 allen großen Reservehaltern reale Verluste beschert.
Für Länder wie China, Indien oder Brasilien ist das ein massives Problem: Wenn du hunderte Milliarden in US-Anleihen hältst, willst du nicht jedes Jahr 5–7 % Kaufkraft verlieren. Darum kaufen Zentralbanken seit Jahren netto keine US-Treasuries mehr und schichten stattdessen leise in Gold, lokale Währungen und bilaterale Abrechnungen um.
Warum reden alle trotzdem über Sanktionen?
Ganz einfach:
– USA: Leichter zu sagen „Sanktionen verunsichern“ als „unsere Finanzen sind strukturell unhaltbar“.
– BRICS: Wenn sie offen sagen würden „wir trauen US-Schulden nicht mehr“, crashen sie ihre eigenen Bestände.
Also erzählen beide Seiten dieselbe geopolitische Story – aus völlig verschiedenen Motiven.
Der echte Treiber ist aber ökonomisch: Die Welt hat keine Lust mehr, dauerhaft reale Verluste im Dollar zu akzeptieren. Gold ist der strukturelle Gewinner.
Goldpreis-Schätzung (realistisch, nicht spekulativ):
– 1 Jahr: ca. 4.300 – 5.500 USD
– 2 Jahre: ca. 5.000 – 7.000 USD
– 5 Jahre: ca. 7.000 – 12.000 USD
Der Grund: Die USA müssen negative Realzinsen fahren, BRICS kaufen weiter Gold wie verrückt, und die globalen Reserveströme drehen sich langsam, aber stetig um.
Kurz gesagt: Die Entdollarisierung läuft – egal, was erzählt wird – und Gold hat strukturellen Rückenwind für viele Jahre.