    Termine am 1. Dezember 2025

    • Novartis-Event zur sozialen Verantwortung um 16:00 Uhr.
    • Wichtige PMI-Daten aus mehreren Ländern am Montag.
    • USA veröffentlicht ISM und Bauinvestitionen um 16:00 Uhr.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. Dezember 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event
    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Investitionen Q3/25
    02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
