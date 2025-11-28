Der Börsen-Tag
Nebenwerte zünden Kursturbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Wall Street
An Europas Börsen dominieren heute Kursgewinne: Vor allem Nebenwerte in MDAX und SDAX ziehen kräftig an, während der DAX moderat im Plus bleibt.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die Nebenwerte in Deutschland deutlich zulegen. Der DAX notiert aktuell bei 23.841,31 Punkten und liegt damit 0,27 Prozent im Plus. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen moderaten Aufwärtstrend fort, bleibt aber hinter den Kursgewinnen der kleineren Indizes zurück. Deutlich dynamischer präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen deutschen Werte steigt um 1,32 Prozent auf 29.924,23 Punkte und ist damit heute der stärkste der betrachteten deutschen Indizes. Auch der SDAX zeigt sich robust und gewinnt 0,92 Prozent auf 16.663,99 Punkte. Dies deutet auf eine erhöhte Risikobereitschaft der Anleger hin, die verstärkt in Nebenwerte investieren. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, legt um 0,72 Prozent auf 3.593,71 Punkte zu und entwickelt sich damit besser als der DAX, aber schwächer als MDAX und SDAX. Technologiewerte bleiben damit gefragt, ohne jedoch einen Ausreißer nach oben zu markieren. An der Wall Street zeigen sich die US-Leitindizes ebenfalls freundlich. Der Dow Jones steigt um 0,68 Prozent auf 47.730,68 Punkte und liegt damit prozentual vor dem DAX, aber hinter dem deutschen MDAX. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,29 Prozent auf 6.839,63 Punkte und verzeichnet damit ein ähnliches Plus wie der DAX. In der Gesamtbetrachtung verläuft der Handelstag sowohl in Europa als auch in den USA positiv. Während in Deutschland vor allem die mittelgroßen und kleineren Werte im MDAX und SDAX die Gewinnerliste anführen, zeigen sich die großen Standardwerte dies- und jenseits des Atlantiks mit moderaten Aufschlägen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 2,44%. Infineon Technologies folgt mit einem Plus von 1,71%, während Volkswagen (VW) Vz mit 1,36% ebenfalls im grünen Bereich liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Veränderungen verzeichnen. Rheinmetall führt die Liste mit einem Rückgang von 2,51% an, gefolgt von Daimler Truck Holding mit -1,48% und Qiagen, das um 0,64% fiel.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Anstieg von 15,68% hervor. HelloFresh und Gerresheimer folgen mit Zuwächsen von 5,85% und 4,76% respektive.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Wacker Chemie mit einem Rückgang von 2,00%. HENSOLDT und Nordex verzeichnen Verluste von 2,15% und 2,42%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind 1&1 und SUESS MicroTec mit jeweils 3,61% und 3,60% die Spitzenreiter. Nagarro folgt mit einem Anstieg von 2,78%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit Alzchem Group, die um 1,67% fiel, und Verve Group Registered (A) sowie adesso, die Rückgänge von 2,00% und 2,26% verzeichnen.
TecDAX TopwerteDie TecDAX-Topwerte spiegeln die SDAX-Werte wider, mit 1&1 und SUESS MicroTec, die beide 3,61% und 3,60% zulegen. Nagarro folgt mit 2,78%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind identisch mit den SDAX-Flopwerten, wobei Qiagen, HENSOLDT und Nordex Rückgänge von -0,64%, -2,15% und -2,42% aufweisen.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen JPMorgan Chase mit 1,92%, Salesforce mit 1,74% und Goldman Sachs Group mit 1,71% die Liste der Gewinner an.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Amgen mit -0,52%, Johnson & Johnson mit -1,32% und NVIDIA, das um 1,84% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Intel mit einem Anstieg von 7,67% hervor, gefolgt von Block (A) mit 3,41% und Coinbase mit 3,35%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Best Buy mit -1,58%, NVIDIA mit -1,84% und Gilead Sciences, das um 1,89% fiel.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
