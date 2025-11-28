Scherzer & Co. AG: NAV am 28.11.2025 – Jetzt mehr erfahren!
Die Scherzer & Co. AG meldet neue Kennzahlen, spannende Beteiligungen und strategische Weichenstellungen – von 1&1-Deal bis Dividendenplänen bei Clearvise.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt am 28.11.2025 3,29 Euro je Aktie, was 30,09% unter dem aktuellen Kurs von 2,30 Euro liegt.
- Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft umfassen unter anderem 1&1 AG, Weleda AG und Rocket Internet SE.
- Die 1&1 AG hat die 1&1 Versatel GmbH für 1,3 Mrd. Euro von der United Internet AG übernommen.
- Clearvise AG plant eine verlässliche Ausschüttungspolitik mit steigenden Dividenden nach einem Strategiewechsel.
- Allerthal-Werke AG verzeichnete ein wirtschaftliches Eigenkapital je Aktie von 26,65 Euro, was einem Anstieg von 18,3% seit Jahresbeginn entspricht.
- Die Scherzer & Co. AG investiert in sicherheits- und chancenorientierte Anlagen und ist im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,31 % im
Plus.
+0,87 %
+0,87 %
-0,85 %
0,00 %
+6,42 %
-14,71 %
+4,50 %
+42,68 %
+49,68 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte