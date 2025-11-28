    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    Scherzer & Co. AG: NAV am 28.11.2025 – Jetzt mehr erfahren!

    Die Scherzer & Co. AG meldet neue Kennzahlen, spannende Beteiligungen und strategische Weichenstellungen – von 1&1-Deal bis Dividendenplänen bei Clearvise.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt am 28.11.2025 3,29 Euro je Aktie, was 30,09% unter dem aktuellen Kurs von 2,30 Euro liegt.
    • Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft umfassen unter anderem 1&1 AG, Weleda AG und Rocket Internet SE.
    • Die 1&1 AG hat die 1&1 Versatel GmbH für 1,3 Mrd. Euro von der United Internet AG übernommen.
    • Clearvise AG plant eine verlässliche Ausschüttungspolitik mit steigenden Dividenden nach einem Strategiewechsel.
    • Allerthal-Werke AG verzeichnete ein wirtschaftliches Eigenkapital je Aktie von 26,65 Euro, was einem Anstieg von 18,3% seit Jahresbeginn entspricht.
    • Die Scherzer & Co. AG investiert in sicherheits- und chancenorientierte Anlagen und ist im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,31 % im Plus.


    Scherzer

    +0,87 %
    +0,87 %
    -0,85 %
    0,00 %
    +6,42 %
    -14,71 %
    +4,50 %
    +42,68 %
    +49,68 %
    ISIN:DE0006942808WKN:694280





    Verfasst von wO Newsflash
