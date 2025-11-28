SUESS MicroTec Aktie gut behauptet +3,16 % - 28.11.2025

Die SUESS MicroTec Aktie konnte bisher um +3,16 % auf 33,95€ zulegen. Das sind +1,04 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -76,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,95€, mit einem Plus von +3,16 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SUESS MicroTec investiert war, konnte einen Gewinn von +22,21 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -2,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec -33,05 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,90 % 1 Monat +11,68 % 3 Monate +22,21 % 1 Jahr -32,15 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 649,16 Mio.EUR € wert.

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.