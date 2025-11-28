    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Juso-Chef Türmer

    Kein Generationenkonflikt bei Rente

    • Rente in Deutschland nicht bedroht, sagt Türmer.
    • Generationenkonflikt sieht er als nicht existent an.
    • Reiche sollen mehr zur Finanzierung beitragen.

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Juso-Chef Philipp Türmer sieht bei der Rente in Deutschland keinen Generationenkonflikt. "Unsere Rente ist doch nicht bedroht, weil unsere Großeltern im Schnitt 1300 Euro Rente bekommen, das ist doch verrückt", sagte der 29-Jährige auf dem Bundeskongress der SPD-Jugend in Mannheim. Rente und Sozialstaat seien vielmehr davon bedroht, dass Menschen mit hohen Kapitalvermögen zu wenig zur Finanzierung des Sozialstaats beitrügen. "Ich jag' doch nicht meiner Oma hinterher, um ihr die Cents aus dem Portemonnaie zu klauen, wenn Milliarden Erben keinen Cent Steuern zahlen", betonte Türmer./tam/DP/he





