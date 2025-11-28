Volksbank pur begleitet Unternehmen bei der Transformation (FOTO)
Karlsruhe/Düsseldorf (ots) - Ausgezeichnet als "ZukunftsGestalter 2025"
Karlsruhe/Düsseldorf (ots) - Ausgezeichnet als "ZukunftsGestalter 2025"
Viele Unternehmen stehen aktuell vor großen Herausforderungen, denn neben dem
ureigenen Geschäftsmodell finden sich Themen wie Digitalisierung,
Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel oder neue Berichtspflichten ganz oben auf der
Agenda. Die Volksbank pur als Partner des Mittelstandes sieht sich hier in der
Verantwortung. Sie hat eine eigene Beratungsexpertise aufgebaut, um Unternehmen
beim nachhaltigen Wandel zu begleiten. Nicht nur mit Kapital, sondern mit
Kompetenz. Für die strategische Verankerung des Themas Nachhaltigkeit wurde die
Bank jetzt auch mit dem Award "Zukunftsgestalter 2025" der DZ Bank
ausgezeichnet.
Doch worum geht es konkret? "Mit der Transformationsberatung haben wir ein neues
Angebot unter dem Dach der Volksbank pur entwickelt, das weit über klassische
Finanzdienstleistungen hinausgeht. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen
dabei, ihre Nachhaltigkeitsstrategie strukturiert aufzubauen und EU-konforme
Berichte zu erstellen. Dabei bilden die Dimensionen Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung den Orientierungsrahmen, ergänzt um aktuelle
Managementthemen wie Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel oder
geopolitische Risiken. Wir zeigen, dass Transformation kein Kraftakt sein muss,
sondern vielmehr ein echter Wettbewerbsvorteil sein kann", sagt Matthias
Hümpfner, Vorstandsvorsitzender der Volksbank pur.
Ziel der Transformationsberatung ist es, Unternehmen auf ihrem Weg in eine
nachhaltige, zukunftsfähige Wirtschaft zu begleiten. Mit tragfähigen und gut
umsetzbaren Lösungen, die Wirkung zeigen.
Erfolgreicher Start mit EDEKA Piston
Das erste Pilotprojekt war gleich ein voller Erfolg: Gemeinsam mit den
Verantwortlichen der EDEKA Piston Gruppe im Landkreis Karlsruhe haben die
Bankexperten in wenigen Wochen einen Nachhaltigkeitsbericht nach VSME-Standard
erarbeitet und konkrete Handlungsfelder definiert. Andrea Wolf,
Geschäftsführerin Piston Holding GmbH: "Wir profitieren von einem großen
Mehrwert, wir können dieses Beratungsangebot der Volksbank pur nur jedem
Mittelständler empfehlen."
Mit dem gecco2 den CO2-Fußabdruck messen
Ein wichtiger Baustein des Beratungsangebots ist zudem das digitale Tool gecco2,
das die CO2-Bilanzierung für mittelständische Unternehmen in der Region einfach
und effizient gestaltet. Anstatt mühsam Verbrauchsdaten zu sammeln, nutzt es die
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) des Unternehmens und erstellt mithilfe
von KI in wenigen Minuten automatische eine fundierte CO2-Bilanz. Auch das
unterstützt die Unternehmen dabei, den ersten großen Schritt in Richtung
nachhaltige Transformation zu gehen - mit minimalem Aufwand, aber maximaler
Aussagekraft.
Ein starkes Signal - für die Region und die Bank
"Mit der Transformationsberatung übernehmen wir Verantwortung für die
wirtschaftliche Stärke und die Nachhaltigkeit in unserer Region. Das ist
genossenschaftliches Handeln im besten Sinn", bringt es der Vorstandschef der
Volksbank pur, Matthias Hümpfner, auf den Punkt. Das neue Beratungsangebot
stellt zudem auch einen wichtigen Schritt in der eigenen Transformation dar,
denn auch die Volksbank pur erlebt den Wandel hautnah. "All unsere eigenen
Erfahrungswerte geben wir an unsere Firmenkunden weiter. Wir begleiten sie damit
nicht nur finanziell, sondern als echte 'Möglichmacher' auf ihrem Weg der
Transformation", so Hümpfner.
Für ihren Ansatz, das Thema Nachhaltigkeit so tief in der Unternehmensstrategie
zu verankern, ist die Volksbank pur am Mittwoch, 26. November, auf dem
EUREF-Campus in Düsseldorf mit dem Award "ZukunftsGestalter 2025" in der
Kategorie "Nachhaltige Unternehmensführung" ausgezeichnet worden. In der
Begründung heißt es unter anderem, dass die Bank beim Thema Nachhaltigkeit die
besonderen Chancen für ihr Geschäftsmodell erkannt hat und auf dieser Basis
funktionsfähige Konzepte an den Mittelstand in der Region weitergeben kann.
"Diese Auszeichnung zeigt, dass wir als Genossenschaftsbank Firmenkunden einen
echten Mehrwert bieten", sagt Matthias Hümpfner. Und weiter: "Wir sind für
unsere Mitglieder mittlerweile viel mehr als nur der Finanzpartner. Im Sinne
unseres genossenschaftlichen Förderauftrags sind wir vielmehr der persönliche
und regionale Transformationsbegleiter auf dem Weg in eine nachhaltige,
lebenswerte und wirtschaftlich gesicherte Zukunft", betont Matthias Hümpfner.
Pressekontakt:
Ansprechpartner für Medien:
Thomas Nusche
Teamleitung Team Content
Kommunikation und Marketing
Volksbank pur
Ludwig-Erhard-Allee 1
76131 Karlsruhe
Telefon: +49 721 9350-81413
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181555/6168590
OTS: Volksbank pur eG
