Volksbank pur begleitet Unternehmen bei der Transformation (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Jetzt informieren

https://ots.de/XobXiX

--------------------------------------------------------------



Karlsruhe/Düsseldorf (ots) - Ausgezeichnet als "ZukunftsGestalter 2025"





Viele Unternehmen stehen aktuell vor großen Herausforderungen, denn neben dem

ureigenen Geschäftsmodell finden sich Themen wie Digitalisierung,

Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel oder neue Berichtspflichten ganz oben auf der

Agenda. Die Volksbank pur als Partner des Mittelstandes sieht sich hier in der

Verantwortung. Sie hat eine eigene Beratungsexpertise aufgebaut, um Unternehmen

beim nachhaltigen Wandel zu begleiten. Nicht nur mit Kapital, sondern mit

Kompetenz. Für die strategische Verankerung des Themas Nachhaltigkeit wurde die

Bank jetzt auch mit dem Award "Zukunftsgestalter 2025" der DZ Bank

ausgezeichnet.



Doch worum geht es konkret? "Mit der Transformationsberatung haben wir ein neues

Angebot unter dem Dach der Volksbank pur entwickelt, das weit über klassische

Finanzdienstleistungen hinausgeht. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen

dabei, ihre Nachhaltigkeitsstrategie strukturiert aufzubauen und EU-konforme

Berichte zu erstellen. Dabei bilden die Dimensionen Umwelt, Soziales und

Unternehmensführung den Orientierungsrahmen, ergänzt um aktuelle

Managementthemen wie Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel oder

geopolitische Risiken. Wir zeigen, dass Transformation kein Kraftakt sein muss,

sondern vielmehr ein echter Wettbewerbsvorteil sein kann", sagt Matthias

Hümpfner, Vorstandsvorsitzender der Volksbank pur.



Ziel der Transformationsberatung ist es, Unternehmen auf ihrem Weg in eine

nachhaltige, zukunftsfähige Wirtschaft zu begleiten. Mit tragfähigen und gut

umsetzbaren Lösungen, die Wirkung zeigen.



Erfolgreicher Start mit EDEKA Piston



Das erste Pilotprojekt war gleich ein voller Erfolg: Gemeinsam mit den

Verantwortlichen der EDEKA Piston Gruppe im Landkreis Karlsruhe haben die

Bankexperten in wenigen Wochen einen Nachhaltigkeitsbericht nach VSME-Standard

erarbeitet und konkrete Handlungsfelder definiert. Andrea Wolf,

Geschäftsführerin Piston Holding GmbH: "Wir profitieren von einem großen

Mehrwert, wir können dieses Beratungsangebot der Volksbank pur nur jedem

Mittelständler empfehlen."



Mit dem gecco2 den CO2-Fußabdruck messen



Ein wichtiger Baustein des Beratungsangebots ist zudem das digitale Tool gecco2,

das die CO2-Bilanzierung für mittelständische Unternehmen in der Region einfach

und effizient gestaltet. Anstatt mühsam Verbrauchsdaten zu sammeln, nutzt es die

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) des Unternehmens und erstellt mithilfe

von KI in wenigen Minuten automatische eine fundierte CO2-Bilanz. Auch das

unterstützt die Unternehmen dabei, den ersten großen Schritt in Richtung

nachhaltige Transformation zu gehen - mit minimalem Aufwand, aber maximaler

Aussagekraft.



Ein starkes Signal - für die Region und die Bank



"Mit der Transformationsberatung übernehmen wir Verantwortung für die

wirtschaftliche Stärke und die Nachhaltigkeit in unserer Region. Das ist

genossenschaftliches Handeln im besten Sinn", bringt es der Vorstandschef der

Volksbank pur, Matthias Hümpfner, auf den Punkt. Das neue Beratungsangebot

stellt zudem auch einen wichtigen Schritt in der eigenen Transformation dar,

denn auch die Volksbank pur erlebt den Wandel hautnah. "All unsere eigenen

Erfahrungswerte geben wir an unsere Firmenkunden weiter. Wir begleiten sie damit

nicht nur finanziell, sondern als echte 'Möglichmacher' auf ihrem Weg der

Transformation", so Hümpfner.



Für ihren Ansatz, das Thema Nachhaltigkeit so tief in der Unternehmensstrategie

zu verankern, ist die Volksbank pur am Mittwoch, 26. November, auf dem

EUREF-Campus in Düsseldorf mit dem Award "ZukunftsGestalter 2025" in der

Kategorie "Nachhaltige Unternehmensführung" ausgezeichnet worden. In der

Begründung heißt es unter anderem, dass die Bank beim Thema Nachhaltigkeit die

besonderen Chancen für ihr Geschäftsmodell erkannt hat und auf dieser Basis

funktionsfähige Konzepte an den Mittelstand in der Region weitergeben kann.



"Diese Auszeichnung zeigt, dass wir als Genossenschaftsbank Firmenkunden einen

echten Mehrwert bieten", sagt Matthias Hümpfner. Und weiter: "Wir sind für

unsere Mitglieder mittlerweile viel mehr als nur der Finanzpartner. Im Sinne

unseres genossenschaftlichen Förderauftrags sind wir vielmehr der persönliche

und regionale Transformationsbegleiter auf dem Weg in eine nachhaltige,

lebenswerte und wirtschaftlich gesicherte Zukunft", betont Matthias Hümpfner.



Pressekontakt:



Ansprechpartner für Medien:



Thomas Nusche

Teamleitung Team Content

Kommunikation und Marketing

Volksbank pur

Ludwig-Erhard-Allee 1

76131 Karlsruhe

Telefon: +49 721 9350-81413



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181555/6168590

OTS: Volksbank pur eG







