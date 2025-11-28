    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Volksbank pur begleitet Unternehmen bei der Transformation (FOTO)

    Karlsruhe/Düsseldorf (ots) - Ausgezeichnet als "ZukunftsGestalter 2025"

    Viele Unternehmen stehen aktuell vor großen Herausforderungen, denn neben dem
    ureigenen Geschäftsmodell finden sich Themen wie Digitalisierung,
    Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel oder neue Berichtspflichten ganz oben auf der
    Agenda. Die Volksbank pur als Partner des Mittelstandes sieht sich hier in der
    Verantwortung. Sie hat eine eigene Beratungsexpertise aufgebaut, um Unternehmen
    beim nachhaltigen Wandel zu begleiten. Nicht nur mit Kapital, sondern mit
    Kompetenz. Für die strategische Verankerung des Themas Nachhaltigkeit wurde die
    Bank jetzt auch mit dem Award "Zukunftsgestalter 2025" der DZ Bank
    ausgezeichnet.

    Doch worum geht es konkret? "Mit der Transformationsberatung haben wir ein neues
    Angebot unter dem Dach der Volksbank pur entwickelt, das weit über klassische
    Finanzdienstleistungen hinausgeht. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen
    dabei, ihre Nachhaltigkeitsstrategie strukturiert aufzubauen und EU-konforme
    Berichte zu erstellen. Dabei bilden die Dimensionen Umwelt, Soziales und
    Unternehmensführung den Orientierungsrahmen, ergänzt um aktuelle
    Managementthemen wie Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel oder
    geopolitische Risiken. Wir zeigen, dass Transformation kein Kraftakt sein muss,
    sondern vielmehr ein echter Wettbewerbsvorteil sein kann", sagt Matthias
    Hümpfner, Vorstandsvorsitzender der Volksbank pur.

    Ziel der Transformationsberatung ist es, Unternehmen auf ihrem Weg in eine
    nachhaltige, zukunftsfähige Wirtschaft zu begleiten. Mit tragfähigen und gut
    umsetzbaren Lösungen, die Wirkung zeigen.

    Erfolgreicher Start mit EDEKA Piston

    Das erste Pilotprojekt war gleich ein voller Erfolg: Gemeinsam mit den
    Verantwortlichen der EDEKA Piston Gruppe im Landkreis Karlsruhe haben die
    Bankexperten in wenigen Wochen einen Nachhaltigkeitsbericht nach VSME-Standard
    erarbeitet und konkrete Handlungsfelder definiert. Andrea Wolf,
    Geschäftsführerin Piston Holding GmbH: "Wir profitieren von einem großen
    Mehrwert, wir können dieses Beratungsangebot der Volksbank pur nur jedem
    Mittelständler empfehlen."

    Mit dem gecco2 den CO2-Fußabdruck messen

    Ein wichtiger Baustein des Beratungsangebots ist zudem das digitale Tool gecco2,
    das die CO2-Bilanzierung für mittelständische Unternehmen in der Region einfach
    und effizient gestaltet. Anstatt mühsam Verbrauchsdaten zu sammeln, nutzt es die
    Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) des Unternehmens und erstellt mithilfe
    von KI in wenigen Minuten automatische eine fundierte CO2-Bilanz. Auch das
    unterstützt die Unternehmen dabei, den ersten großen Schritt in Richtung
    nachhaltige Transformation zu gehen - mit minimalem Aufwand, aber maximaler
    Aussagekraft.

    Ein starkes Signal - für die Region und die Bank

    "Mit der Transformationsberatung übernehmen wir Verantwortung für die
    wirtschaftliche Stärke und die Nachhaltigkeit in unserer Region. Das ist
    genossenschaftliches Handeln im besten Sinn", bringt es der Vorstandschef der
    Volksbank pur, Matthias Hümpfner, auf den Punkt. Das neue Beratungsangebot
    stellt zudem auch einen wichtigen Schritt in der eigenen Transformation dar,
    denn auch die Volksbank pur erlebt den Wandel hautnah. "All unsere eigenen
    Erfahrungswerte geben wir an unsere Firmenkunden weiter. Wir begleiten sie damit
    nicht nur finanziell, sondern als echte 'Möglichmacher' auf ihrem Weg der
    Transformation", so Hümpfner.

    Für ihren Ansatz, das Thema Nachhaltigkeit so tief in der Unternehmensstrategie
    zu verankern, ist die Volksbank pur am Mittwoch, 26. November, auf dem
    EUREF-Campus in Düsseldorf mit dem Award "ZukunftsGestalter 2025" in der
    Kategorie "Nachhaltige Unternehmensführung" ausgezeichnet worden. In der
    Begründung heißt es unter anderem, dass die Bank beim Thema Nachhaltigkeit die
    besonderen Chancen für ihr Geschäftsmodell erkannt hat und auf dieser Basis
    funktionsfähige Konzepte an den Mittelstand in der Region weitergeben kann.

    "Diese Auszeichnung zeigt, dass wir als Genossenschaftsbank Firmenkunden einen
    echten Mehrwert bieten", sagt Matthias Hümpfner. Und weiter: "Wir sind für
    unsere Mitglieder mittlerweile viel mehr als nur der Finanzpartner. Im Sinne
    unseres genossenschaftlichen Förderauftrags sind wir vielmehr der persönliche
    und regionale Transformationsbegleiter auf dem Weg in eine nachhaltige,
    lebenswerte und wirtschaftlich gesicherte Zukunft", betont Matthias Hümpfner.

