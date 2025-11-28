Angel Yeasts 8.500-Tonnen-Anlage für Spezialhefen und neue Pilotplattform für Braumikroben gehen online

YICHANG, China, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), ein weltweit führender Anbieter von Hefe- und Fermentationslösungen, hat mit der Testproduktion seines neuen Spezialhefeprojekts im Baiyang Biotechnology Park in der Yichang Hightech Zone begonnen. Die Anlage hat am 31. August mit der Materialzufuhr begonnen und wird nach vollständiger Inbetriebnahme eine Jahreskapazität von 8.500 Tonnen erreichen. Mit dieser Markteinführung vervollständigt Angel Yeast sein Angebot an Spezialhefen – von der Forschung und Entwicklung über die Produktion im Pilotmaßstab bis hin zur Serienfertigung. Damit verbessert das Unternehmen die Versorgung mit hochwertigen Hefe-Derivaten für Craft-Biere, Wein und Bioenergie und stärkt die Wertschöpfungskette der biologischen Produktion.

„Der mikrobiologische Standard für Spezialhefe liegt bei einem Wert von 10.000, was deutlich weniger Verunreinigungen bedeutet. Gefilterte Luft strömt in unter Druck stehende Futtertanks, um einen Überdruck aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Stickstoff, Phosphor, Kalium und andere Nährstoffe in einer hochsterilen Lagerumgebung verbleiben", erklärte Qin Benguo, stellvertretender Direktor für die Produktion von Spezialhefe bei der Hightech-Tochtergesellschaft von Angel Yeast in Yichang.

Die Kernlinien zeichnen sich durch eine vollständige Prozessautomatisierung von der Zuführung und Fermentierung bis hin zur Verpackung und Lagerung aus und gewährleisten eine stabile, reproduzierbare Qualität in großem Maßstab.

Mit einem breiteren Anwendungsbereich als herkömmliche Backhefe zielt die Spezialhefe von Angel Yeast auf hochwertige Segmente ab: Craft-Bier, Wein und andere alkoholische Getränke, Kraftstoffethanol und Biomasseenergie. Durch die Lieferung stabiler, hochwertiger Rohstoffe in großem Maßstab wird die neue Kapazität Brauereien und Bioenergieproduzenten dabei helfen, ihre Erträge zu verbessern, die Prozessstabilität zu erhöhen und die Konsistenz von Geschmack und Leistung zu verbessern – entscheidende Faktoren für die Beschleunigung von Produktinnovationen und die Expansion des Marktes.