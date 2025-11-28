Highlight Communications: Erste 9 Monate voller Erfolg veröffentlicht
Trotz Umsatzplus und starkem Cashflow belasten Sondereffekte das Ergebnis deutlich, während sich die Segmente Film sowie Sport und Event höchst unterschiedlich entwickeln.
Foto: adobe.stock.com
- Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Mio. CHF auf 264,7 Mio. CHF.
- Der betriebliche Cashflow erhöhte sich um 52% auf 25,6 Mio. CHF.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei -31,6 Mio. CHF, beeinflusst durch einmalige Sondereffekte und außerordentliche Kosten.
- Die Eigenkapitalquote sank zum 30. September 2025 auf 18,2 % (vorher 24,3 %).
- Das Segment Film verzeichnete eine Umsatzsteigerung um 33,7 %, während das Segment Sport und Event um 35,7 % eingebrochen ist.
- Das Eigenkapital betrug 108,3 Mio. CHF, die Bilanzsumme lag bei 594,6 Mio. CHF.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Highlight Communications ist am 28.11.2025.
Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2950EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
0,00 %
-10,04 %
-10,99 %
+11,56 %
-65,62 %
-67,15 %
-74,66 %
-76,71 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten.
