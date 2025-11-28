    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHighlight Communications AktievorwärtsNachrichten zu Highlight Communications
    Highlight Communications: Erste 9 Monate voller Erfolg veröffentlicht

    Trotz Umsatzplus und starkem Cashflow belasten Sondereffekte das Ergebnis deutlich, während sich die Segmente Film sowie Sport und Event höchst unterschiedlich entwickeln.

    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Mio. CHF auf 264,7 Mio. CHF.
    • Der betriebliche Cashflow erhöhte sich um 52% auf 25,6 Mio. CHF.
    • Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei -31,6 Mio. CHF, beeinflusst durch einmalige Sondereffekte und außerordentliche Kosten.
    • Die Eigenkapitalquote sank zum 30. September 2025 auf 18,2 % (vorher 24,3 %).
    • Das Segment Film verzeichnete eine Umsatzsteigerung um 33,7 %, während das Segment Sport und Event um 35,7 % eingebrochen ist.
    • Das Eigenkapital betrug 108,3 Mio. CHF, die Bilanzsumme lag bei 594,6 Mio. CHF.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Highlight Communications ist am 28.11.2025.

    Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2950EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Highlight Communications

    0,00 %
    0,00 %
    -10,04 %
    -10,99 %
    +11,56 %
    -65,62 %
    -67,15 %
    -74,66 %
    -76,71 %
    ISIN:CH0006539198WKN:920299





