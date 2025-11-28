    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen-Kurse am Freitag gefallen.
    • T-Note-Future fiel um 0,18% auf 113,42 Punkte.
    • Technische Panne an CME beeinträchtigt Handel.
    US-Anleihen - Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 113,42 Punkte. Beim Handel an der Terminbörse CME in Chicago kam es aufgrund einer technischen Panne zu einem vorübergehenden Ausfall. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.

    Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" früher als sonst./jsl/he



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
