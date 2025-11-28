    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wärmepumpenmarkt wächst

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    BWP hebt Branchenprognose beim FORUM Wärmepumpe an - unter einer Bedingung (FOTO)

    Berlin (ots) - Bei seinem FORUM Wärmepumpe rechnet der Bundesverband Wärmepumpe
    (BWP) e.V. für das Jahr 2025 mit etwa 300.000 abgesetzten Wärmepumpen. Das
    entspricht einem Plus von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und auch
    seine Prognosen für die kommenden Jahre hebt der Verband angesichts der
    Marktentwicklung an. Bedingung dafür sei jedoch eine Stabilität bei den
    Heizungsregeln und bei der Förderung.

    Der deutsche Wärmepumpenmarkt zeigt laut BWP im Jahr 2025 eine stabile und
    positive Dynamik. Seit März bewegen sich die monatlichen Verkaufszahlen demnach
    konstant um 25.000 Geräte; im September und Oktober wurden sogar mehr als 30.000
    Wärmepumpen abgesetzt. Insgesamt liege der Absatz bis Oktober bereits bei rund
    255.000 Geräten - ein Plus von 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der
    BWP-Vorstandsvorsitzende Claus Fest konstatiert auf dem 23. FORUM Wärmepumpe vor
    350 Teilnehmern in Berlin: "Die Wärmepumpe hat das Rennen gemacht und wird ihren
    Status als die neue Standardheizung in Deutschland verteidigen."

    Ähnlich positiv äußert sich BWP-Geschäftsführer Dr. Martin Sabel, auch wenn er
    die in Teilen immer noch kontroverse Diskussion um die Technologie kritisiert:
    "Die Wärmepumpe setzt sich als Heiztechnik weiter durch. Das ist gut für den
    Industriestandort und Arbeitsplätze in Europa und Deutschland, denn viele der
    abgesetzten Anlagen werden hier entwickelt und gefertigt. Wie schaffen wir mehr
    Wirtschaftswachstum? Das ist die zentrale Frage in Deutschland. Die Wärmepumpe
    ist ein Gewinnerthema, leider haben noch nicht alle das Potenzial erkannt."

    Auf Basis der Marktlage hebt der BWP seine Prognose für 2026 deutlich an -
    allerdings unter der Bedingung, dass die Lage bei Förderung und Ordnungsrecht
    stabil bleibe. In seinem "Business as Usual"-Szenario rechnet der Verband nun
    mit 410.000 verkauften Geräten - ein deutlicher Aufwuchs gegenüber der
    Vorjahresschätzung. Dort prognostizierte der Verband in diesem Szenario noch
    350.000 Anlagen für das kommende Jahr. Im ambitionierten KLIMASzenario könnten
    es sogar mehr als 530.000 werden, wenn zusätzlich zu stabilen Rahmenbedingungen
    vor allem Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Verhältnisses von Strom- zu
    Gaspreis ergriffen würden - unter anderem die versprochene Senkung der
    Stromsteuer. "Damit würde die schwarz-rote Koalition die Zahlen erreichen, die
    die Ampel einst ausgegeben hatte und die für das Erreichen der Klimaziele im
    Gebäudesektor benötigt werden", kommentiert Sabel.

    BWP-Vorstandschef Fest sieht keinen Anlass mehr, die Stromsteuer auf dem
    heutigen Niveau aufrecht zu erhalten: "Das Ziel bei der Einführung der
    Stromsteuer 1999 war, die Förderung klimapolitischer Ziele durch einen
    sparsameren Umgang mit Elektrizität anzureizen. Heute wirkt diese Steuer
    kontraproduktiv für den Klimaschutz. Denn wir müssen von ineffizienten, fossilen
    Verbrennungsprozessen zu effizienten elektrischen Anwendungen wechseln. Das
    funktioniert nur, wenn das Verhältnis von Strom- zu Gaspreisen bei zwei oder
    darunter liegt."

    Die Aufwärtskorrektur der Prognosen zeige laut Sabel, dass der Markt unter den
    aktuellen Bedingungen funktioniere: "Es ist wichtig, dass verlässliche Regeln
    gelten. Stetig wiederkehrendes Infragestellen bereits getroffener Entscheidungen
    wie beim Gebäudeenergiegesetz oder bei der CO2-Bepreisung erzeugen aus unserer
    Sicht nur unnötig Unruhe und verzögern Investitionsentscheidungen." Sabel
    betont, dass kein Kritiker der Erneuerbaren-Vorgabe im GEG bisher einen einfach
    umsetzbaren Alternativvorschlag vorgebracht habe, der das Ambitionsniveau
    aufrechterhalte: "Ein einfaches Abschaffen der Vorgaben beim Heizungstausch oder
    ein Unterlaufen der Zielvorgaben würde mit einiger Sicherheit vor dem
    Verfassungsgericht landen: Und dann warten Verbraucher, Handwerk und Industrie
    schlimmstenfalls jahrelang, bis wieder Gewissheit herrscht. Jede GEG-Novelle
    muss also wasserdicht sein, um genau das zu verhindern. Und am sichersten ist
    es, die 65-Prozent-Regel so beizubehalten, denn sie wird längst vom Markt
    angenommen und umgesetzt."

    Pressekontakt:

    Katja Weinhold, Pressesprecherin BWP
    Hauptstraße 3
    10827 Berlin
    Telefon: 030-208 799 716
    E-Mail: mailto:weinhold@waermepumpe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114618/6168596
    OTS: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Wärmepumpenmarkt wächst BWP hebt Branchenprognose beim FORUM Wärmepumpe an - unter einer Bedingung (FOTO) Bei seinem FORUM Wärmepumpe rechnet der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. für das Jahr 2025 mit etwa 300.000 abgesetzten Wärmepumpen. Das entspricht einem Plus von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und auch seine Prognosen für die …