So viel kosten Eigentumswohnungen in Berlin / LBS NordWest veröffentlicht Auswertung für das dritte Quartal 2025 (FOTO)
Münster/Berlin (ots) - Wohnungskäufer in Berlin müssen weiter mit einem leicht
erhöhten Preisniveau rechnen: Im dritten Quartal 2025 sind die Preise für
gebrauchte Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 4 Prozent
gestiegen. Aktuell liegt der mittlere Angebotspreis bei 5.530 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche. Das hat eine Auswertung des Instituts empirica im
Auftrag der LBS NordWest ergeben.
"Angesichts gestiegener Preise ist es umso wichtiger, frühzeitig Eigenkapital
für einen Wohnungskauf anzusparen", erklärt Frank Demmer, Vorstandsvorsitzender
der LBS NordWest. "Gerade für junge Haushalte ist das ein entscheidender Faktor
beim Wohneigentumserwerb. Sparkassen und LBS arbeiten gemeinsam dafür, dass auch
junge Menschen den Sprung ins eigene Zuhause finanzieren können."
Erhebliche Preisunterschiede auf Bezirksebene
Der Vergleich der einzelnen Berliner Stadtbezirke zeigt deutliche
Preisunterschiede. Besonders teuer sind laut empirica-Daten die zentralen Lagen:
Im Bezirk Mitte beträgt der Standardpreis 6.522 Euro pro Quadratmeter. Für eine
gebrauchte Eigentumswohnung zum mittleren Angebotspreis von 422.000 Euro muss
ein durchschnittlicher Berliner Haushalt hier 8,1 Jahresnettoeinkommen
aufbringen.
Wohnungen im hochwertigen Segment kosten in Mitte sogar mindestens 8.400 Euro
pro Quadratmeter. Das trifft auf ein Viertel der Angebote zu.
In Charlottenburg-Wilmersdorf und in Friedrichshain-Kreuzberg liegen die
mittleren Angebotspreise ebenfalls oberhalb der 6.000-Euro-Marke (6.290 Euro
bzw. 6.208 Euro/qm). Eine typische Gebrauchtwohnung kostet in
Charlottenburg-Wilmersdorf 489.000 Euro. Das entspricht 9,4
Jahreshaushaltseinkommen. In Friedrichshain-Kreuzberg werden für eine
Bestandswohnung zum Preis von 435.000 Euro 8,4 Jahreshaushaltseinkommen fällig.
Günstige Wohnungen in Spandau und Marzahn-Hellersdorf
Wohnungen in Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln
werden ebenfalls zu verhältnismäßig hohen Preisen angeboten. Im Mittel liegen
diese zwischen 5.000 und 6.000 Euro pro Quadratmeter.
Deutlich günstiger wird es in den Bezirken Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Der
mittlere Angebotspreis in Spandau beträgt 3.723 Euro pro Quadratmeter. In
Marzahn-Hellersdorf werden für gebrauchte Eigentumswohnungen im Mittel 4.000
Euro verlangt. Wohnungskäufer müssen in Spandau 4,6 Jahreshaushaltseinkommen
aufbringen, in Marzahn-Hellersdorf sind es rund sechs.
Die Preisentwicklung in den beiden günstigsten Berliner Bezirken verläuft
derzeit entgegengesetzt: Während in Spandau die Preise weiter zurückgingen (-
2%), sind sie in Marzahn-Hellersdorf um 6 Prozent gestiegen.
Sinkende Preise nur noch in zwei Bezirken
Neben Spandau sind in Treptow-Köpenick die Wohnungspreise ebenfalls gesunken (-
2%). In den übrigen zehn Bezirken wurden höhere Angebotspreise als im
Vorjahreszeitraum verlangt. Spitzenreiter bei den Preissteigerungen ist Neukölln
mit einem Plus von neun Prozent.
Pressekontakt:
LBS NordWest
Jörg Sawatzki
mailto:joerg.sawatzki@lbs-nw.de
0511 926 68 66
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/6168606
OTS: LBS NordWest
