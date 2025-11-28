So viel kosten Eigentumswohnungen in Berlin / LBS NordWest veröffentlicht Auswertung für das dritte Quartal 2025 (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    So viel kosten Eigentumswohnungen in Berlin / LBS NordWest veröffentlicht Auswertung für das dritte Quartal 2025

    Münster/Berlin (ots) - Wohnungskäufer in Berlin müssen weiter mit einem leicht
    erhöhten Preisniveau rechnen: Im dritten Quartal 2025 sind die Preise für
    gebrauchte Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 4 Prozent
    gestiegen. Aktuell liegt der mittlere Angebotspreis bei 5.530 Euro pro
    Quadratmeter Wohnfläche. Das hat eine Auswertung des Instituts empirica im
    Auftrag der LBS NordWest ergeben.

    "Angesichts gestiegener Preise ist es umso wichtiger, frühzeitig Eigenkapital
    für einen Wohnungskauf anzusparen", erklärt Frank Demmer, Vorstandsvorsitzender
    der LBS NordWest. "Gerade für junge Haushalte ist das ein entscheidender Faktor
    beim Wohneigentumserwerb. Sparkassen und LBS arbeiten gemeinsam dafür, dass auch
    junge Menschen den Sprung ins eigene Zuhause finanzieren können."

    Erhebliche Preisunterschiede auf Bezirksebene

    Der Vergleich der einzelnen Berliner Stadtbezirke zeigt deutliche
    Preisunterschiede. Besonders teuer sind laut empirica-Daten die zentralen Lagen:
    Im Bezirk Mitte beträgt der Standardpreis 6.522 Euro pro Quadratmeter. Für eine
    gebrauchte Eigentumswohnung zum mittleren Angebotspreis von 422.000 Euro muss
    ein durchschnittlicher Berliner Haushalt hier 8,1 Jahresnettoeinkommen
    aufbringen.

    Wohnungen im hochwertigen Segment kosten in Mitte sogar mindestens 8.400 Euro
    pro Quadratmeter. Das trifft auf ein Viertel der Angebote zu.

    In Charlottenburg-Wilmersdorf und in Friedrichshain-Kreuzberg liegen die
    mittleren Angebotspreise ebenfalls oberhalb der 6.000-Euro-Marke (6.290 Euro
    bzw. 6.208 Euro/qm). Eine typische Gebrauchtwohnung kostet in
    Charlottenburg-Wilmersdorf 489.000 Euro. Das entspricht 9,4
    Jahreshaushaltseinkommen. In Friedrichshain-Kreuzberg werden für eine
    Bestandswohnung zum Preis von 435.000 Euro 8,4 Jahreshaushaltseinkommen fällig.

    Günstige Wohnungen in Spandau und Marzahn-Hellersdorf

    Wohnungen in Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln
    werden ebenfalls zu verhältnismäßig hohen Preisen angeboten. Im Mittel liegen
    diese zwischen 5.000 und 6.000 Euro pro Quadratmeter.

    Deutlich günstiger wird es in den Bezirken Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Der
    mittlere Angebotspreis in Spandau beträgt 3.723 Euro pro Quadratmeter. In
    Marzahn-Hellersdorf werden für gebrauchte Eigentumswohnungen im Mittel 4.000
    Euro verlangt. Wohnungskäufer müssen in Spandau 4,6 Jahreshaushaltseinkommen
    aufbringen, in Marzahn-Hellersdorf sind es rund sechs.

    Die Preisentwicklung in den beiden günstigsten Berliner Bezirken verläuft
    derzeit entgegengesetzt: Während in Spandau die Preise weiter zurückgingen (-
    2%), sind sie in Marzahn-Hellersdorf um 6 Prozent gestiegen.

    Sinkende Preise nur noch in zwei Bezirken

    Neben Spandau sind in Treptow-Köpenick die Wohnungspreise ebenfalls gesunken (-
    2%). In den übrigen zehn Bezirken wurden höhere Angebotspreise als im
    Vorjahreszeitraum verlangt. Spitzenreiter bei den Preissteigerungen ist Neukölln
    mit einem Plus von neun Prozent.

