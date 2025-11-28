So viel kosten Eigentumswohnungen in Berlin / LBS NordWest veröffentlicht Auswertung für das dritte Quartal 2025 (FOTO)

Münster/Berlin (ots) - Wohnungskäufer in Berlin müssen weiter mit einem leicht

erhöhten Preisniveau rechnen: Im dritten Quartal 2025 sind die Preise für

gebrauchte Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 4 Prozent

gestiegen. Aktuell liegt der mittlere Angebotspreis bei 5.530 Euro pro

Quadratmeter Wohnfläche. Das hat eine Auswertung des Instituts empirica im

Auftrag der LBS NordWest ergeben.



"Angesichts gestiegener Preise ist es umso wichtiger, frühzeitig Eigenkapital

für einen Wohnungskauf anzusparen", erklärt Frank Demmer, Vorstandsvorsitzender

der LBS NordWest. "Gerade für junge Haushalte ist das ein entscheidender Faktor

beim Wohneigentumserwerb. Sparkassen und LBS arbeiten gemeinsam dafür, dass auch

junge Menschen den Sprung ins eigene Zuhause finanzieren können."





Erhebliche Preisunterschiede auf Bezirksebene



Der Vergleich der einzelnen Berliner Stadtbezirke zeigt deutliche

Preisunterschiede. Besonders teuer sind laut empirica-Daten die zentralen Lagen:

Im Bezirk Mitte beträgt der Standardpreis 6.522 Euro pro Quadratmeter. Für eine

gebrauchte Eigentumswohnung zum mittleren Angebotspreis von 422.000 Euro muss

ein durchschnittlicher Berliner Haushalt hier 8,1 Jahresnettoeinkommen

aufbringen.



Wohnungen im hochwertigen Segment kosten in Mitte sogar mindestens 8.400 Euro

pro Quadratmeter. Das trifft auf ein Viertel der Angebote zu.



In Charlottenburg-Wilmersdorf und in Friedrichshain-Kreuzberg liegen die

mittleren Angebotspreise ebenfalls oberhalb der 6.000-Euro-Marke (6.290 Euro

bzw. 6.208 Euro/qm). Eine typische Gebrauchtwohnung kostet in

Charlottenburg-Wilmersdorf 489.000 Euro. Das entspricht 9,4

Jahreshaushaltseinkommen. In Friedrichshain-Kreuzberg werden für eine

Bestandswohnung zum Preis von 435.000 Euro 8,4 Jahreshaushaltseinkommen fällig.



Günstige Wohnungen in Spandau und Marzahn-Hellersdorf



Wohnungen in Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln

werden ebenfalls zu verhältnismäßig hohen Preisen angeboten. Im Mittel liegen

diese zwischen 5.000 und 6.000 Euro pro Quadratmeter.



Deutlich günstiger wird es in den Bezirken Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Der

mittlere Angebotspreis in Spandau beträgt 3.723 Euro pro Quadratmeter. In

Marzahn-Hellersdorf werden für gebrauchte Eigentumswohnungen im Mittel 4.000

Euro verlangt. Wohnungskäufer müssen in Spandau 4,6 Jahreshaushaltseinkommen

aufbringen, in Marzahn-Hellersdorf sind es rund sechs.



Die Preisentwicklung in den beiden günstigsten Berliner Bezirken verläuft

derzeit entgegengesetzt: Während in Spandau die Preise weiter zurückgingen (-

2%), sind sie in Marzahn-Hellersdorf um 6 Prozent gestiegen.



Sinkende Preise nur noch in zwei Bezirken



Neben Spandau sind in Treptow-Köpenick die Wohnungspreise ebenfalls gesunken (-

2%). In den übrigen zehn Bezirken wurden höhere Angebotspreise als im

Vorjahreszeitraum verlangt. Spitzenreiter bei den Preissteigerungen ist Neukölln

mit einem Plus von neun Prozent.



Pressekontakt:



LBS NordWest

Jörg Sawatzki

mailto:joerg.sawatzki@lbs-nw.de

0511 926 68 66



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/6168606

OTS: LBS NordWest







