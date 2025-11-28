Hugo Boss offenbar vor Wechsel an AR-Spitze - Frasier entzieht Unterstützung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 38,41 auf Tradegate (28. November 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -3,75 %/+17,07 % bedeutet.