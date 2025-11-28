    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    Hugo Boss offenbar vor Wechsel an AR-Spitze - Frasier entzieht Unterstützung

    Für Sie zusammengefasst
    • Hugo Boss vor Wechsel an der Aufsichtsrats-Spitze.
    • Frasers Group unterstützt Aufsichtsratschef nicht mehr.
    • Sturm plant Rücktritt ohne Unterstützung von Frasers.
    Hugo Boss offenbar vor Wechsel an AR-Spitze - Frasier entzieht Unterstützung
    METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss steht offenbar vor einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Dieser zufolge unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Hugo Boss zu nehmen.

    Im nachbörslichen Handel gab es zunächst kaum eine Reaktion auf die Neuigkeiten./he/la

    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 38,41 auf Tradegate (28. November 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -3,75 %/+17,07 % bedeutet.




