    Rheinmetall Aktie mit kräftigem Kurssturz - 28.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -3,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.11.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,61 % verliert die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,29 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,50 %. Im Jahr 2025 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +146,39 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,19 %
    1 Monat -12,50 %
    3 Monate -7,29 %
    1 Jahr +146,95 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die durch den Anstieg der Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt 2026 positiv beeinflusst werden könnte. Nutzer äußern jedoch Bedenken über mögliche politische Entscheidungen, die den Kurs negativ beeinflussen könnten, und diskutieren die fundamentale Bewertung der Aktie, wobei einige eine Überbewertung vermuten. Die Unsicherheit über die geopolitische Lage und deren Einfluss auf die Verteidigungsausgaben wird als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,24 Mrd.EUR € wert.

    Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz


    Am Shopping-Tag "Black Friday" sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune geblieben. Der Dax knüpfte am Freitag an seine jüngste Erholung an und gewann 0,29 Prozent auf 23.836,79 Punkte. Damit legte der Leitindex auf Wochensicht um mehr …

    Nebenwerte zünden Kursturbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Wall Street


    An Europas Börsen dominieren heute Kursgewinne: Vor allem Nebenwerte in MDAX und SDAX ziehen kräftig an, während der DAX moderat im Plus bleibt.

    Dax arbeitet sich nach Inflationsdaten ins Plus


    Zum Wochenausklang hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.836 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.An der Spitze der …

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -3,79 %
    -5,66 %
    -12,23 %
    -7,12 %
    +147,73 %
    +672,99 %
    +1.889,44 %
    +2.453,57 %
    +62.955,68 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



