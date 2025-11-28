    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Flottenregulierung

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erneuerbare Kraftstoffe sollen wichtige Rolle spielen / Koalitionsausschuss sendet Signal an EU

    Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt es, dass
    sich die Regierungskoalition auf eine gemeinsame Position zur Anpassung der
    EU-Flottenregulierung für Pkw geeinigt hat und die Rolle von erneuerbaren
    Kraftstoffen anerkennt.

    "Die jetzt vorgesehene Berücksichtigung von nachhaltigen Kraftstoffen in
    Kombination mit Plug-in-Hybriden, Autos mit Range-Extendern und hocheffizienten
    Verbrennern in der Flottenregulierung ab 2035 ist ein wichtiger und
    zukunftsweisender Schritt", meint en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian
    Küchen. "Jetzt kommt es darauf an, dass dieser Ansatz auch in Brüssel
    Berücksichtigung findet und konkretisiert wird." Die EU-Kommission arbeitet
    aktuell an einer Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte für Neuwagen und will
    voraussichtlich am 10. Dezember einen Vorschlag veröffentlichen.

    "Damit die Energiewende Erfolg hat, brauchen wir zusätzlich zu erneuerbarem
    Strom auch große Mengen CO2-neutraler Moleküle, vor allem Kohlenwasserstoffe.
    Sie sind auch für den Klimaschutz im Verkehr von entscheidender Bedeutung", so
    Küchen. "Die Einbeziehung aller nachhaltiger Kraftstoffoptionen ist dabei eine
    notwendige Voraussetzung für vermehrte Investitionen in die Produktion
    CO2-neutraler Fuels. Denn entsprechende Entscheidungen setzen eine langfristig
    attraktive und gesicherte Nachfrage voraus." Es gelte: Je größer der potenzielle
    Absatzmarkt für erneuerbare Kraftstoffe, desto größer die erforderlichen
    positiven Kosteneffekte für den industriellen Markthochlauf. "Es muss jetzt
    darum gehen, schnell die innovativen Kraftstofftechnologien zu skalieren. Dabei
    ist die von der Bundesregierung vorgeschlagene technologieneutrale Ausgestaltung
    der CO2-Regulierung von erheblicher Bedeutung."

    Pressekontakt:

    Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff

    en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
    Georgenstraße 24
    10117 Berlin

    mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6168612
    OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Flottenregulierung Erneuerbare Kraftstoffe sollen wichtige Rolle spielen / Koalitionsausschuss sendet Signal an EU Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt es, dass sich die Regierungskoalition auf eine gemeinsame Position zur Anpassung der EU-Flottenregulierung für Pkw geeinigt hat und die Rolle von erneuerbaren Kraftstoffen anerkennt. "Die jetzt …