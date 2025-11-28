Flottenregulierung
Erneuerbare Kraftstoffe sollen wichtige Rolle spielen / Koalitionsausschuss sendet Signal an EU
Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt es, dass
sich die Regierungskoalition auf eine gemeinsame Position zur Anpassung der
EU-Flottenregulierung für Pkw geeinigt hat und die Rolle von erneuerbaren
Kraftstoffen anerkennt.
"Die jetzt vorgesehene Berücksichtigung von nachhaltigen Kraftstoffen in
Kombination mit Plug-in-Hybriden, Autos mit Range-Extendern und hocheffizienten
Verbrennern in der Flottenregulierung ab 2035 ist ein wichtiger und
zukunftsweisender Schritt", meint en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian
Küchen. "Jetzt kommt es darauf an, dass dieser Ansatz auch in Brüssel
Berücksichtigung findet und konkretisiert wird." Die EU-Kommission arbeitet
aktuell an einer Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte für Neuwagen und will
voraussichtlich am 10. Dezember einen Vorschlag veröffentlichen.
"Damit die Energiewende Erfolg hat, brauchen wir zusätzlich zu erneuerbarem
Strom auch große Mengen CO2-neutraler Moleküle, vor allem Kohlenwasserstoffe.
Sie sind auch für den Klimaschutz im Verkehr von entscheidender Bedeutung", so
Küchen. "Die Einbeziehung aller nachhaltiger Kraftstoffoptionen ist dabei eine
notwendige Voraussetzung für vermehrte Investitionen in die Produktion
CO2-neutraler Fuels. Denn entsprechende Entscheidungen setzen eine langfristig
attraktive und gesicherte Nachfrage voraus." Es gelte: Je größer der potenzielle
Absatzmarkt für erneuerbare Kraftstoffe, desto größer die erforderlichen
positiven Kosteneffekte für den industriellen Markthochlauf. "Es muss jetzt
darum gehen, schnell die innovativen Kraftstofftechnologien zu skalieren. Dabei
ist die von der Bundesregierung vorgeschlagene technologieneutrale Ausgestaltung
der CO2-Regulierung von erheblicher Bedeutung."
Pressekontakt:
Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff
en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
Georgenstraße 24
10117 Berlin
mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6168612
OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
