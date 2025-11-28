Erneuerbare Kraftstoffe sollen wichtige Rolle spielen / Koalitionsausschuss sendet Signal an EU

Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt es, dass

sich die Regierungskoalition auf eine gemeinsame Position zur Anpassung der

EU-Flottenregulierung für Pkw geeinigt hat und die Rolle von erneuerbaren

Kraftstoffen anerkennt.



"Die jetzt vorgesehene Berücksichtigung von nachhaltigen Kraftstoffen in

Kombination mit Plug-in-Hybriden, Autos mit Range-Extendern und hocheffizienten

Verbrennern in der Flottenregulierung ab 2035 ist ein wichtiger und

zukunftsweisender Schritt", meint en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian

Küchen. "Jetzt kommt es darauf an, dass dieser Ansatz auch in Brüssel

Berücksichtigung findet und konkretisiert wird." Die EU-Kommission arbeitet

aktuell an einer Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte für Neuwagen und will

voraussichtlich am 10. Dezember einen Vorschlag veröffentlichen.





"Damit die Energiewende Erfolg hat, brauchen wir zusätzlich zu erneuerbarem

Strom auch große Mengen CO2-neutraler Moleküle, vor allem Kohlenwasserstoffe.

Sie sind auch für den Klimaschutz im Verkehr von entscheidender Bedeutung", so

Küchen. "Die Einbeziehung aller nachhaltiger Kraftstoffoptionen ist dabei eine

notwendige Voraussetzung für vermehrte Investitionen in die Produktion

CO2-neutraler Fuels. Denn entsprechende Entscheidungen setzen eine langfristig

attraktive und gesicherte Nachfrage voraus." Es gelte: Je größer der potenzielle

Absatzmarkt für erneuerbare Kraftstoffe, desto größer die erforderlichen

positiven Kosteneffekte für den industriellen Markthochlauf. "Es muss jetzt

darum gehen, schnell die innovativen Kraftstofftechnologien zu skalieren. Dabei

ist die von der Bundesregierung vorgeschlagene technologieneutrale Ausgestaltung

der CO2-Regulierung von erheblicher Bedeutung."



