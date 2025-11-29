Eine der interessantesten Dividendenaktien für 2026

Aegon ist zurück auf dem Radar der Ausschüttungsjäger. Beim aktuellen Kurs von 6,95 Euro bringt der niederländische Versicherer eine Dividendenrendite von 5,47 Prozent auf Basis der zuletzt gezahlten 0,38 Euro – und hat die Ausschüttung seit der Corona-Krise fünf Jahre in Folge gesteigert.

Nach Pembina Pipeline in der vergangenen Woche, einem Musterbeispiel für stabile Cashflows aus dem nordamerikanischen Energiesektor , rückt diesmal ein völlig anderer Dividendenwert in den Fokus. Mit Aegon nehmen wir einen Versicherer unter die Lupe, der nicht nur eine solide laufende Rendite bietet, sondern dank starkem US-Geschäft, hohem freien Cashflow und möglichen strategischen Impulsen zu einem der interessantesten Ausschüttungstitel für 2025 und 2026 avancieren könnte.

Ein solider Einstieg für Dividendenfans, doch die eigentliche Story geht tiefer: Aegon sitzt auf kräftiger Kapitalgenerierung und arbeitet zugleich an einer der spannendsten strategischen Neuausrichtungen der Branche.

Bei dem ausgefallenen Namen des Konzerns handelt es sich um ein Akronym aus den ursprünglichen fünf Versicherungsgesellschaften, deren Wurzeln bis ins Jahr 1844 zurückreichen. In den 1990er- und 2000er-Jahren expandierte das Unternehmen massiv ins Ausland und entwickelte sich zu einem globalen Anbieter für Lebensversicherungen, Pensionen und Vermögensverwaltung. Die größte Dynamik entstand dabei im US-Geschäft, wo Aegon mit der Übernahme von Transamerica zu einem der bekanntesten Anbieter von Altersvorsorge- und Versicherungsprodukten wurde.

Dieser US-Fokus prägt das Unternehmen bis heute und bildet den Kern der aktuellen strategischen Neuausrichtung: weg von zersplitterten europäischen Strukturen, hin zu einer klaren Konzentration auf einen der profitabelsten Vorsorgemärkte der Welt.

Im Vergleich zum größten Versicherer Europas, der Allianz (ebenfalls eine spannende Dividendenaktie, der Radar dazu ist aber schon etwas älter), zeigt sich ein deutlich unterschiedliches Profil. Während die Allianz mit ihrer Tochter PIMCO in den USA vor allem im Bereich Asset Management tätig ist, setzt Aegon vollständig auf Lebensversicherungen, Retirement-Lösungen und die breite Vertriebsreichweite der World Financial Group (WFG). Die Allianz kommt heute auf eine Dividendenrendite von rund 4,14 Prozent und punktet vor allem mit Stabilität und Größe, während Aegon mit 5,47 Prozent eine höhere laufende Rendite bietet.

Aegon verdient sein Geld vor allem in den Bereichen Lebensversicherung, Altersvorsorge und Vermögensverwaltung. Während Europa zuletzt mit Mittelabflüssen zu kämpfen hatte, läuft das US-Geschäft rund. Transamerica, die wichtigste Einheit, verzeichnet steigende Verkaufszahlen, ein wachsendes WFG-Vertriebsnetz und eine weiterhin starke operative Kapitalgenerierung.

Nach Unternehmensangaben ist Aegon auf Kurs, 2025 die Zielmarke von 1,2 Milliarden Euro Operating Capital Generation (OCG) zu erreichen. Die Sparten außerhalb der USA entwickeln sich gemischt: In Großbritannien gab es Abflüsse nach dem Ende zweier Großmandate, während Asset Management und internationale Aktivitäten expandieren. In der betrieblichen Altersvorsorge legten die Bruttoeinlagen zuletzt zweistellig zu.

Gleichzeitig arbeitet Aegon an einer weiteren Straffung des Konzerns. Laut einer Bloomberg-Meldung von Mittwoch prüft das Unternehmen den Verkauf zusätzlicher europäischer Aktivitäten, darunter Aegon UK sowie den 51-Prozent-Anteil am Santander-Joint-Venture in Spanien und Portugal. Der übergeordnete Plan ist eine schärfere Fokussierung auf das lukrative US-Geschäft. Im Gespräch ist sogar eine US-Primärnotierung, zu der es am Kapitalmarkttag am 10. Dezember weitere Details geben soll.

Auch die Dividendenpolitik hat sich spürbar gewandelt. Aufgrund der Pandemie hat Aegon wie auch viele andere Firmen eine Ausschüttung ausgesetzt, danach wurden die Zahlungen fünf Jahre in Folge angehoben, und Analysten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Berenberg prognostiziert ein Dividendenwachstum von 14 Prozent im Jahr 2026, nach einem Plus von 10 Prozent in 2025, vollständig gedeckt durch den freien Cashflow.

Hinzu kommt die Aussicht auf erhebliche Kapitalmaßnahmen: Berenberg hält ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 0,8 Milliarden Euro für 2026 für realistisch. Zusammen mit der erwarteten sechsprozentigen Dividendenrendite könnte Aegon damit 2026 eine Cash-Return-Rendite von rund 14 Prozent erreichen, argumentieren die Analysten. Für ausschüttungsorientierte Anleger ist das ein selten starkes Paket. Die 14 von MarketScreener erfassten Experten, die Aegon beobachten, raten zum "Übergewichten" der Aktie.

Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

Wer solche Ausschüttungen zum Aufbau eines passiven Einkommens nutzen möchte, kann die Größenordnung leicht berechnen. Um ein Jahresdividendenziel von 12.000 Euro zu erreichen, wären bei der derzeitigen Ausschüttung von 0,38 Euro pro Aktie rund 31.600 Aegon-Aktien erforderlich. Beim aktuellen Kursniveau entspräche das einer Investition von etwa 220.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei Pembina Pipeline waren es im Radar vergangene Woche 227.000 Euro. Und beim Konsumriesen Conagra in der Woche davor knapp 150.000 Euro.

Steuerliche Behandlung

Für deutsche Anleger ist noch ein steuerlicher Hinweis wichtig. Aegon ist ein niederländischer Konzern, erhebt aufgrund der Verlagerung der juristischen Struktur nach Bermuda aber keine klassische niederländische Quellensteuer mehr auf Dividenden. Die Ausschüttungen unterliegen daher grundsätzlich nur der deutschen Abgeltungssteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag.

Fazit

Aegon verbindet eine attraktive laufende Rendite mit steigendem Ausschüttungspotenzial, einer starken Kapitalgenerierung und einer klaren strategischen Fokussierung auf den profitabelsten Markt des Unternehmens. Mit der Aussicht auf zweistellige Cash-Returns, möglichen Desinvestitionen, einer potenziellen US-Notierung und weiterem Dividendenwachstum bleibt die Aktie ein auffällig starker Kandidat für Dividendeninvestoren.

Übersicht zur Dividende von Aegon*

Marktkapitalisierung: 11,5 Milliarden Euro

Dividende erhöht: 5 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 5 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: mindestens 28 Jahre in Folge



Zeitplan

21.08.2025: Dividendenankündigung

03.09.2025: Ex-Dividende

04.09.2025: Record Day

25.09.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Aegon, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr** Dividendenrendite in %*** Dividende in Euro 2028 7,34e 0,51e 2027 6,76e 0,47e 2026 6,33e 0,44e 2025 5,47 0,38 2024 5,59 0,32 2023 4,95 0,26 2022 4,22 0,20 2021 3,19 0,14 2020 1,86 0,06 2019 7,37 0,30 2018 6,86 0,28

* Quellen: Aegon, FactSet, wallstreetONLINE.

** Aegon schüttet eine Interim-Dividende im August oder September aus und die finale Dividende für das jeweilige Fiskaljahr im Jahr darauf im Mai oder Juni. Ich habe mich nach den Kalenderjahren gerichtet.

*** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

