Nachtcreme von Lidl erhält Bestnote in aktueller ÖKO-TEST / Livarno Teelichter und Aromata Backpapier schneiden "gut" ab (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Das "Cien Hydra Intense regenerierendes Nachtpflege-Gel" von

Lidl erhält die Auszeichnung mit der Bestnote "Sehr gut" in der aktuellen

Ausgabe der ÖKO-TEST (Ausgabe 12/2025). Das vegane Gel im Glastiegel überzeugt

mit seinen sehr guten Inhaltsstoffen.



Passend zur Weihnachtszeit punkten gleich zwei weitere Non-Food-Artikel mit

einem "guten" Testergebnis. Die "Aromata Backpapier-Zuschnitte, 30

Einzelblätter" gehören mit einem Preis von drei Cent pro Blatt zu den

günstigsten getesteten Produkten (Gesamtpreis: 30 Stück/0,95 Euro). Lob gab es

zudem für den klaren Entsorgungshinweis auf der Verpackung.





Auch die "Livarno Home Teelichter Premiumqualität, 100 Stück" erhalten das

Gesamturteil "Gut" und schneiden sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch in der

Praxisprüfung "sehr gut" ab. In den über 3.250 Lidl-Filialen deutschlandweit

sind die Teelichter bereits für weniger als fünf Cent pro Stück erhältlich

(Gesamtpreis: 100 Stück/4,95 Euro).



Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen

Lidl-Preis.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .



Pressekontakt:



Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG

07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6168617

OTS: Lidl







