Bis heute Nachmittag war die mit Abstand weltweit führende Future-Börse CME "tot" - geschah das, um einen weiteren Anstieg von Silber zu stoppen? Das vermuten viele - aber stimmt das auch? Fakt ist: es gibt viel mehr "Papier-Silber" als echtes Silber, das ist die rationale Grundlage der "Verschwörungs-Theorie". Aber viel wahrscheinlicher ist etwas anderes: wir haben es mit dem ersten Datencenter-Super-Gau zu tun - die CME führt das auf "Kühlungsprobleme" zurück. Und das, obwohl es für die Kühlung in den Datencentern back-up-Systeme gibt - also wie konnte das nur passieren? Wahrscheinlich ist: es gab ein Problem mit der Strom-Zufuhr! Und das ist ein absolutes Alarm-Signal - und ein Beleg dafür, dass Strom das große Problem beim Betrieb der immer zahlreicheren Datencenter ist! Silber ist jedenfalls weiter deutlich gestiegen - sollte es also ein Versuch gewesen sein, den Anstieg des Silberpreises zu stoppen, wäre das eher ein Flop gewesen..

Hinweise aus Video:

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. KI, Tech & Krypto: Fugmann, Born und Crypto Manager im Gespräch

3. Silberpreis stürmt auf ein Allzeithoch – was die Rally jetzt antreibt

Das Video "Silber-Manipulation - oder doch "nur" Datencenter-Super-GAU der CME?" sehen Sie hier..