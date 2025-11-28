    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frankreich will Schleuserboote im Ärmelkanal stoppen

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich stoppt Schleuserboote im Ärmelkanal.
    • Druck aus London beschleunigt neue Maßnahmen.
    • Über 39.000 Migranten in diesem Jahr übergesetzt.

    PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Frankreich will im Kampf gegen die Migration über den Ärmelkanal nach Großbritannien künftig auch gezielt auf See gegen Schleuserboote vorgehen. Frankreich beginne "in Kürze" mit "Kontroll- und Einsatzmaßnahmen" auf dem Meer, teilte die Präfektur für den Ärmelkanal und die Nordsee laut der Zeitung "Le Parisien" mit. Die sogenannten "Taxi-Boote" sollen schon gestoppt werden, wenn Schleuser mit ihnen noch ohne Passagiere weitab des Sammelpunktes der Migranten losfahren.

    London macht wegen Migration Druck auf Paris

    Zu der verschärften Gangart komme es nach Druck aus Großbritannien, hatte zuvor die Zeitung "Le Monde" berichtet. Der britische Premier Keir Starmer habe Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Schreiben, aus dem die Zeitung zitiert, gedrängt, schnell zu der neuen Taktik überzugehen.

    Mehr als 39.000 Menschen haben in diesem Jahr bereits nach Angaben des britischen Innenministeriums den oft gefährlichen Weg über den Ärmelkanal auf sich genommen. Mindestens 27 Migranten kamen dabei in diesem Jahr bereits ums Leben.

    Paris erhält Millionensummen

    London überweist Paris Millionensummen, damit es mehr gegen die Migration tut. Frankreich geht zwar gegen die Schleusernetzwerke vor, beschränkt sich was die Boote angeht bisher aber auf die Seenotrettung, wenn die Migranten Schiffbruch erleiden.

    Zu den Berichten über Druck auf Paris wolle sich London nicht äußern, wie ein Sprecher der Downing Street der Nachrichtenagentur PA zufolge sagte. Premier Starmer tausche sich regelmäßig mit Macron aus, "und wir möchten unsere Zusammenarbeit mit unseren französischen Partnern bei der Bekämpfung der illegalen Migration stets weiter ausbauen", hießt es./evs/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Frankreich will Schleuserboote im Ärmelkanal stoppen Frankreich will im Kampf gegen die Migration über den Ärmelkanal nach Großbritannien künftig auch gezielt auf See gegen Schleuserboote vorgehen. Frankreich beginne "in Kürze" mit "Kontroll- und Einsatzmaßnahmen" auf dem Meer, teilte die Präfektur …