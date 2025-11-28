Eli Lilly Aktie heute im Minus (924,80€) - 28.11.2025

Die Eli Lilly Aktie notiert aktuell bei 924,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,50 % nachgegeben, was einem Verlust von -23,70 € entspricht. Die Talfahrt der Eli Lilly Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 924,80€, mit einem Minus von -2,50 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

Obwohl die Eli Lilly Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +51,45 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um +5,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eli Lilly einen Anstieg von +27,08 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,65 % 1 Monat +34,38 % 3 Monate +51,45 % 1 Jahr +28,00 %

Informationen zur Eli Lilly Aktie

Es gibt 895 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 829,86 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Novo Nordisk und Eli Lilly waren Vorreiter bei Abnehmmitteln. Beiden wurde eine große Zukunft vorhergesagt. Doch die Konkurrenz ist größer geworden und nur Lilly konnte liefern. Eine Bestandsaufnahme der Branche!

Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.