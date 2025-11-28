Börsen Update
Börsen Update USA - 28.11. - US Tech 100 stark +0,73 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:28:56) bei 47.711,15 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: Cisco Systems +1,68 %, Goldman Sachs Group +1,53 %, IBM +1,49 %, JPMorgan Chase +1,30 %, Salesforce +1,19 %
Flop-Werte: NVIDIA -1,84 %, Procter & Gamble -1,28 %, Verizon Communications -0,58 %, McDonald's -0,31 %, Unitedhealth Group -0,25 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.440,91 PKT und steigt um +0,73 %.
Top-Werte: Intel +11,13 %, Analog Devices +2,75 %, Palo Alto Networks +2,55 %, Microchip Technology +2,45 %, Micron Technology +2,42 %
Flop-Werte: NVIDIA -1,84 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,67 %, Gilead Sciences -1,42 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -1,33 %, GE Healthcare Technologies -1,00 %
Der S&P 500 steht bei 6.845,61 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.
Top-Werte: Intel +11,13 %, Moderna +3,73 %, Albemarle +3,37 %, Solstice Advanced Materials +3,31 %, EQT +3,11 %
Flop-Werte: Tapestry -2,50 %, Eli Lilly -2,50 %, Omnicom Group -2,34 %, Robinhood Markets Registered (A) -2,11 %, Best Buy -2,07 %
