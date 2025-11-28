VALEARA erhält 22,5 Millionen Euro Förderung für neuen Klinikbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bochum Linden (FOTO)
Bochum (ots) - In Konzept und Bauweise modernste psychiatrische Klinik in
Deutschland für gesetzlich versicherte Kinder und Jugendliche
Mit 22,5 Millionen Euro fördert das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales NRW den geplanten Neubau der VALEARA Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Der Klinikneubau wird in
Bochum-Linden entstehen, Baustart ist im Dezember 2025. "Diese Nachricht freut
mich außerordentlich", betont VALEARA CEO Dr. Christian Utler . "Das ist ein
glasklares Bekenntnis für die wertvolle Arbeit, die Therapeuten, Pflegekräfte
und Ärzte dort seit Jahren leisten und es ist darüber hinaus ein deutliches
Bekenntnis, dass uns als Gesellschaft die Zukunft von geschwächten Kindern und
Jugendlichen nicht egal ist."
"Mit der Förderung der VALEARA Klinik stärken wir die kinder- und
jugendpsychiatrische Versorgung in Bochum und dem gesamten Ruhrgebiet.
Konzeptionell und baulich entsteht dort eine zukunftsfähige Klinik, die dem Ziel
der NRW-Krankenhausreform nach Spezialisierung und Bündelung von Leistungen in
hervorragender Weise entspricht", so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann .
Quartiersentwicklung in Bochum-Linden: VALEARA eröffnet Bauphase
Seit rund drei Jahren ist die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bochum
in Trägerschaft der VALEARA. Der vorherige Träger hatte angekündigt, die Klinik
nicht weiterführen zu wollen. Es folgte zunächst ein annähernd zweijähriges
Ringen um den Erhalt der Klinik: Kein anderer Träger war damals bereit, den
Standort weiterzuführen. Denn schon bei der Übernahme war klar: Im rund 30 Jahre
alten Bau würde die Klinik nicht zukunftsfähig weitergeführt werden können. Das
gesamte Areal, auf dem die Klinik steht und zu dem auch das ehemalige St.
Josefs-Hospital zählt, gehört derzeit noch dem privaten Krankenhausträger
Helios. Gemeinsam mit der Stadt Bochum hat Helios das Gelände städteplanerisch
entwickelt. Mittlerweile hat VALEARA einen Teil des Grundstücks gekauft und wird
dort als erstes von mehreren an der Quartiersentwicklung beteiligten Unternehmen
mit dem Bau der Klinik beginnen.
"Als Stadt Bochum unterstützen wir das Projekt ausdrücklich, denn für Kinder,
Jugendliche und ihre Familien können wir uns nur stark machen, wenn es gute und
moderne Behandlungsmöglichkeiten in unserer Stadt gibt. Ein Schwerpunkt meiner
Arbeit als neuer Oberbürgermeister in Bochum ist die Verbesserung der
Lebensqualität der Bürger. Dazu gehört auch eine gute regionale
Gesundheitsversorgung ", so Bochums Oberbürgermeister Jörg Lukat.
International renommierter Architekt Stephen Williams plant Innenausbau
