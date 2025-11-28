    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    VALEARA erhält 22,5 Millionen Euro Förderung für neuen Klinikbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bochum Linden (FOTO)

    Bochum (ots) - In Konzept und Bauweise modernste psychiatrische Klinik in
    Deutschland für gesetzlich versicherte Kinder und Jugendliche

    Mit 22,5 Millionen Euro fördert das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
    Soziales NRW den geplanten Neubau der VALEARA Klinik für Kinder- und
    Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Der Klinikneubau wird in
    Bochum-Linden entstehen, Baustart ist im Dezember 2025. "Diese Nachricht freut
    mich außerordentlich", betont VALEARA CEO Dr. Christian Utler . "Das ist ein
    glasklares Bekenntnis für die wertvolle Arbeit, die Therapeuten, Pflegekräfte
    und Ärzte dort seit Jahren leisten und es ist darüber hinaus ein deutliches
    Bekenntnis, dass uns als Gesellschaft die Zukunft von geschwächten Kindern und
    Jugendlichen nicht egal ist."

    "Mit der Förderung der VALEARA Klinik stärken wir die kinder- und
    jugendpsychiatrische Versorgung in Bochum und dem gesamten Ruhrgebiet.
    Konzeptionell und baulich entsteht dort eine zukunftsfähige Klinik, die dem Ziel
    der NRW-Krankenhausreform nach Spezialisierung und Bündelung von Leistungen in
    hervorragender Weise entspricht", so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann .

    Quartiersentwicklung in Bochum-Linden: VALEARA eröffnet Bauphase

    Seit rund drei Jahren ist die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bochum
    in Trägerschaft der VALEARA. Der vorherige Träger hatte angekündigt, die Klinik
    nicht weiterführen zu wollen. Es folgte zunächst ein annähernd zweijähriges
    Ringen um den Erhalt der Klinik: Kein anderer Träger war damals bereit, den
    Standort weiterzuführen. Denn schon bei der Übernahme war klar: Im rund 30 Jahre
    alten Bau würde die Klinik nicht zukunftsfähig weitergeführt werden können. Das
    gesamte Areal, auf dem die Klinik steht und zu dem auch das ehemalige St.
    Josefs-Hospital zählt, gehört derzeit noch dem privaten Krankenhausträger
    Helios. Gemeinsam mit der Stadt Bochum hat Helios das Gelände städteplanerisch
    entwickelt. Mittlerweile hat VALEARA einen Teil des Grundstücks gekauft und wird
    dort als erstes von mehreren an der Quartiersentwicklung beteiligten Unternehmen
    mit dem Bau der Klinik beginnen.

    "Als Stadt Bochum unterstützen wir das Projekt ausdrücklich, denn für Kinder,
    Jugendliche und ihre Familien können wir uns nur stark machen, wenn es gute und
    moderne Behandlungsmöglichkeiten in unserer Stadt gibt. Ein Schwerpunkt meiner
    Arbeit als neuer Oberbürgermeister in Bochum ist die Verbesserung der
    Lebensqualität der Bürger. Dazu gehört auch eine gute regionale
    Gesundheitsversorgung ", so Bochums Oberbürgermeister Jörg Lukat.

    International renommierter Architekt Stephen Williams plant Innenausbau
