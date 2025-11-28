VALEARA erhält 22,5 Millionen Euro Förderung für neuen Klinikbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bochum Linden (FOTO)

Bochum (ots) - In Konzept und Bauweise modernste psychiatrische Klinik in

Deutschland für gesetzlich versicherte Kinder und Jugendliche



Mit 22,5 Millionen Euro fördert das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und

Soziales NRW den geplanten Neubau der VALEARA Klinik für Kinder- und

Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Der Klinikneubau wird in

Bochum-Linden entstehen, Baustart ist im Dezember 2025. "Diese Nachricht freut

mich außerordentlich", betont VALEARA CEO Dr. Christian Utler . "Das ist ein

glasklares Bekenntnis für die wertvolle Arbeit, die Therapeuten, Pflegekräfte

und Ärzte dort seit Jahren leisten und es ist darüber hinaus ein deutliches

Bekenntnis, dass uns als Gesellschaft die Zukunft von geschwächten Kindern und

Jugendlichen nicht egal ist."



"Mit der Förderung der VALEARA Klinik stärken wir die kinder- und

jugendpsychiatrische Versorgung in Bochum und dem gesamten Ruhrgebiet.

Konzeptionell und baulich entsteht dort eine zukunftsfähige Klinik, die dem Ziel

der NRW-Krankenhausreform nach Spezialisierung und Bündelung von Leistungen in

hervorragender Weise entspricht", so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann .









Seit rund drei Jahren ist die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bochum

in Trägerschaft der VALEARA. Der vorherige Träger hatte angekündigt, die Klinik

nicht weiterführen zu wollen. Es folgte zunächst ein annähernd zweijähriges

Ringen um den Erhalt der Klinik: Kein anderer Träger war damals bereit, den

Standort weiterzuführen. Denn schon bei der Übernahme war klar: Im rund 30 Jahre

alten Bau würde die Klinik nicht zukunftsfähig weitergeführt werden können. Das

gesamte Areal, auf dem die Klinik steht und zu dem auch das ehemalige St.

Josefs-Hospital zählt, gehört derzeit noch dem privaten Krankenhausträger

Helios. Gemeinsam mit der Stadt Bochum hat Helios das Gelände städteplanerisch

entwickelt. Mittlerweile hat VALEARA einen Teil des Grundstücks gekauft und wird

dort als erstes von mehreren an der Quartiersentwicklung beteiligten Unternehmen

mit dem Bau der Klinik beginnen.



"Als Stadt Bochum unterstützen wir das Projekt ausdrücklich, denn für Kinder,

Jugendliche und ihre Familien können wir uns nur stark machen, wenn es gute und

moderne Behandlungsmöglichkeiten in unserer Stadt gibt. Ein Schwerpunkt meiner

Arbeit als neuer Oberbürgermeister in Bochum ist die Verbesserung der

Lebensqualität der Bürger. Dazu gehört auch eine gute regionale

Gesundheitsversorgung ", so Bochums Oberbürgermeister Jörg Lukat.



International renommierter Architekt Stephen Williams plant Innenausbau





