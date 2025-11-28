    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTapestry AktievorwärtsNachrichten zu Tapestry

    Tapestry Aktie leidet unter Verkäufen - 28.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Tapestry Aktie bisher Verluste von -2,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tapestry Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Tapestry, Inc. ist ein führendes Modeunternehmen, das sich auf Luxusaccessoires und Lifestyle-Marken konzentriert. Es bietet Handtaschen, Schuhe, Bekleidung und Accessoires unter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman an. Tapestry ist ein bedeutender Akteur im globalen Luxusgütermarkt, bekannt für Qualität und Innovation. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Michael Kors, Louis Vuitton und Gucci. Tapestry hebt sich durch seine starke Markenidentität, innovative Designs und das Engagement für Nachhaltigkeit ab.

    Tapestry Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tapestry Aktie. Mit einer Performance von -2,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute bei der Tapestry Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tapestry in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,69 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tapestry Aktie damit um +9,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tapestry +53,59 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    Tapestry Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,04 %
    1 Monat -2,81 %
    3 Monate +11,69 %
    1 Jahr +67,84 %

    Informationen zur Tapestry Aktie

    Es gibt 205 Mio. Tapestry Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,45 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 28.11. - US Tech 100 stark +0,73 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Tapestry Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tapestry Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tapestry Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tapestry

    -1,58 %
    +9,16 %
    -1,53 %
    +11,60 %
    +65,47 %
    +172,89 %
    +298,14 %
    +224,59 %
    +1.628,18 %
    ISIN:US8760301072WKN:A2JSR1



    0 Follower
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
