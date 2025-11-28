    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Ziel für Ionos auf 37 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Ionos auf 37 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Rückgang.
    • Geringeres Wachstum in Web und Cloud berücksichtigt.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Ionos auf 37 Euro - 'Overweight'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IONOS Group SE!
    Long
    25,86€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 12,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,97€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 11,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 28,05 auf Tradegate (28. November 2025, 21:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +4,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +31,91 %/+67,56 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 37 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu IONOS Group - A3E00M - DE000A3E00M1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über IONOS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Ziel für Ionos auf 37 Euro - 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere zum einen das …