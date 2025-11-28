ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Ionos auf 37 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Ionos auf 37 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Rückgang.
- Geringeres Wachstum in Web und Cloud berücksichtigt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 28,05 auf Tradegate (28. November 2025, 21:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +4,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,42 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +31,91 %/+67,56 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37 Euro
