Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: +11,29 %
Platz 1
Performance 1M: -6,47 %
Moderna
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 2
Performance 1M: -5,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive operative Ausblicke und eine vorteilhafte Konkurrenzsituation gegenüber Pfizer hervorgehoben werden, gibt es Bedenken hinsichtlich der Kommunikation des Unternehmens. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage spiegelt diese Unsicherheiten wider.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Albemarle
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 3
Performance 1M: +29,67 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 4
Performance 1M:
EQT
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 5
Performance 1M: +11,19 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 6
Performance 1M: +25,48 %
HP
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 7
Performance 1M: -13,77 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 8
Performance 1M: +7,37 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 9
Performance 1M: -15,42 %
Tapestry
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 10
Performance 1M: -2,81 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 11
Performance 1M: -18,66 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 12
Performance 1M: -11,39 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 13
Performance 1M: +34,38 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 14
Performance 1M: +2,64 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 15
Performance 1M: -9,59 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 16
Performance 1M: -7,81 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 17
Performance 1M: +7,24 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 18
Performance 1M: -11,56 %
NetApp
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 19
Performance 1M: -6,26 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 20
Performance 1M: -21,68 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 21
Performance 1M: +11,38 %
Schlumberger
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 22
Performance 1M: -1,05 %
Best Buy
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 23
Performance 1M: -1,72 %
Corpay
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 24
Performance 1M: +2,45 %
