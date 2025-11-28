    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neuer Preisrutsch bei ALDI

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Butter so günstig wie seit 2017 nicht mehr (FOTO)

    Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Pünktlich zum Wochenendeinkauf für den ersten
    Advent entlastet ALDI als erster Lebensmitteleinzelhändler erneut Millionen
    Menschen in Deutschland. Ab Samstag, den 29. November 2025, kostet die MILSANI
    Deutsche Markenbutter deutschlandweit nur noch 1,19 Euro - und das dauerhaft.
    Damit setzt ALDI als Preisführer im Handel den Butterpreis auf das Preisniveau
    von vor acht Jahren.

    ALDI setzt als Taktgeber einen neuen Buttertiefpreis und senkt die Deutsche
    Markenbutter der Eigenmarke MILSANI in der 250-Gramm-Packung erneut dauerhaft um
    10 Cent. Und auch weitere Butterprodukte werden um bis zu 30 Cent günstiger.
    Damit beweist ALDI erneut, dass Kundinnen und Kunden sich auf den ALDI Preis
    verlassen können - gerade bei Grundnahrungsmitteln des täglichen Bedarfs wie
    Butter. Besonders die ALDI Eigenmarken stehen für das beste
    Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oft sogar
    bessere Alternative zu Markenprodukten.

    Die Preissenkungen von ALDI im Überblick:

    - MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (- 10
    Cent)
    - MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 1,99 Euro statt 2,29 Euro (- 30 Cent)
    - MILSANI Streichfein gesalzen und ungesalzen, 250 Gramm für 1,09 Euro statt
    1,29 Euro (- 20 Cent)
    - MILSANI Weidebutter, 250 Gramm für 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10 Cent) ,
    regional bei ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich
    - MILSANI Süßrahmbutter, 250 Gramm für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (- 10 Cent) ,
    nur bei ALDI SÜD erhältlich
    - MILSANI Streichfein ungesalzen XXL, 400 Gramm für 1,69 Euro statt 1,99 Euro (-
    30 Cent) , regional nur bei ALDI SÜD erhältlich
    - Bayerische Bergbauernbutter, 250 Gramm für 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10
    Cent) , regional nur bei ALDI SÜD erhältlich

    Pressekontakt:

    Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
    Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6168636
    OTS: ALDI




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Neuer Preisrutsch bei ALDI Butter so günstig wie seit 2017 nicht mehr (FOTO) Pünktlich zum Wochenendeinkauf für den ersten Advent entlastet ALDI als erster Lebensmitteleinzelhändler erneut Millionen Menschen in Deutschland. Ab Samstag, den 29. November 2025, kostet die MILSANI Deutsche Markenbutter deutschlandweit nur noch …