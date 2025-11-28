Neuer Preisrutsch bei ALDI
Butter so günstig wie seit 2017 nicht mehr (FOTO)
Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Pünktlich zum Wochenendeinkauf für den ersten
Advent entlastet ALDI als erster Lebensmitteleinzelhändler erneut Millionen
Menschen in Deutschland. Ab Samstag, den 29. November 2025, kostet die MILSANI
Deutsche Markenbutter deutschlandweit nur noch 1,19 Euro - und das dauerhaft.
Damit setzt ALDI als Preisführer im Handel den Butterpreis auf das Preisniveau
von vor acht Jahren.
ALDI setzt als Taktgeber einen neuen Buttertiefpreis und senkt die Deutsche
Markenbutter der Eigenmarke MILSANI in der 250-Gramm-Packung erneut dauerhaft um
10 Cent. Und auch weitere Butterprodukte werden um bis zu 30 Cent günstiger.
Damit beweist ALDI erneut, dass Kundinnen und Kunden sich auf den ALDI Preis
verlassen können - gerade bei Grundnahrungsmitteln des täglichen Bedarfs wie
Butter. Besonders die ALDI Eigenmarken stehen für das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oft sogar
bessere Alternative zu Markenprodukten.
Die Preissenkungen von ALDI im Überblick:
- MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (- 10
Cent)
- MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 1,99 Euro statt 2,29 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Streichfein gesalzen und ungesalzen, 250 Gramm für 1,09 Euro statt
1,29 Euro (- 20 Cent)
- MILSANI Weidebutter, 250 Gramm für 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10 Cent) ,
regional bei ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich
- MILSANI Süßrahmbutter, 250 Gramm für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (- 10 Cent) ,
nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MILSANI Streichfein ungesalzen XXL, 400 Gramm für 1,69 Euro statt 1,99 Euro (-
30 Cent) , regional nur bei ALDI SÜD erhältlich
- Bayerische Bergbauernbutter, 250 Gramm für 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10
Cent) , regional nur bei ALDI SÜD erhältlich
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6168636
OTS: ALDI
