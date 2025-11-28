Airbus Aktie mit Kurseinbruch - 28.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Airbus Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,55 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute bei der Airbus Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Airbus in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,63 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +1,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Airbus +32,32 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,86 % 1 Monat -2,00 % 3 Monate +14,63 % 1 Jahr +46,98 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 154,89 Mrd.EUR € wert.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus schränkt den Betrieb einiger seiner Schmalrumpfflugzeuge ein. Zum einen handelt es sich um mit Pratt & Whitney-Triebwerken betriebene A320 bei eisiger Witterung. Zum anderen handelt es sich um den Einfluss von …

ROUNDUP 2: Koalition will Lockerung vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035 BERLIN - Die Bundesregierung will Jobs in der Autoindustrie sichern - Umweltverbände sprechen von einer "Rolle rückwärts" beim Klimaschutz: Die schwarz-rote Koalition will sich …

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus schränkt den Betrieb einiger seiner Schmalrumpfflugzeuge mit Pratt & Whitney-Triebwerken bei eisiger Witterung ein. Airbus habe die Fluggesellschaften über Änderungen der bestehenden Verfahren für den Betrieb der …

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.