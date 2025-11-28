US-Börsen nach Thanksgiving-Pause fester - technische Probleme

Die Überbewertung des DAX basiert aber hauptsächlich auch auf einigen Einzeltiteln und deren starker Gewichtung im Index. Ich nenne hier jetzt nur mal Rüstungstitel & SAP. Und der DAX wirkt ebenfalls verzerrt. Schaut euch die Chemiebranche in Deutschland an, die Automobilindustrie usw. Da notiert bestimmt keiner der Titel auf oder Nahe des Allzeithoch.





Der US Markt wirkt ebenso verzerrt. Chemie, Nahrungsmittelbranche am Boden. Indizes aber trotzdem auf ATH.





Wenn ihr jetzt Einzeltitel oder welche mit (noch) halbwegs tolerablem KGV zitiert, die es vereinzelt durchaus noch gibt, kann man aber doch daraus nicht verallgemeinern der Markt insgesamt wäre fair bewertet, wenn es Bewertungskriterien gibt die genau das Gegenteil aufzeigen.





Immerhin sind Shiller Index und Buffett Indikator auf einem historisch sehr hohen, fast einzigartigen Niveau angelangt. Das kann man ja nicht bestreiten oder als Randerscheinung abtun, es ist ein Faktum. Man kann sich natürlich überlegen warum das so ist. Marktverzerrung hatte ich ja schon angesprochen.





Und der Buffett Indikator setzt ja das Bruttoinlandsprodukt ins Verhältnis zur Börsen-/Marktkapitalisierung. Und dessen Höchststand hat Ursachen. Entweder ist das Bruttoinlandsprodukt im historischen Vergleich deutlich zu niedrig für die bereits erreichte Marktkapitalisierung oder die Marktkapitalisierung deutlich zu hoch für das erzielte Bruttoinlandsprodukt. Da sind auch alle Abweichler(Überbewerte Aktien und unterbewerte Aktien bereits enthalten).









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20251122165850-0bdc27ddf5a009fc71c27b3c76e6be114fa4ce17ce0a1d222.png