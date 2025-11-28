Wirtschaft
US-Börsen nach Thanksgiving-Pause fester - technische Probleme
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag nach Thanksgiving zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.716 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.850 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.435 Punkten 0,8 Prozent im Plus.
Für eine Besonderheit sorgte eine Störung beim Börsenbetreiber CME Group, die den Future-Handel auf Aktien, Währungen und Rohstoffe stundenlang lahmgelegt hatte. Im Laufe des Handelstages lief das Treiben auf dem virtuellen Parkett dann aber wieder schrittweise an.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1603 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8618 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.252 US-Dollar gezahlt (+2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,82 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,38 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 26.11.25, 12:59
Welche Aktien sind es wert, ewig gehalten zu werden? Genau dieser Frage geht LYNX nach und hat zehn potenziell aussichtsreiche Aktien für die Ewigkeit vorgestellt, mit denen langfristiger Vermögensaufbau à la Warren Buffett mit soliden, krisenfesten Aktien gelingen könnte:mitdiskutieren »
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/aktien-im-fokus/aktien-fuer-die-ewigkeit/
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/aktien-im-fokus/aktien-fuer-die-ewigkeit/
Karittjaan schrieb 24.11.25, 13:03
AlphaOne_ schrieb 22.11.25, 16:58
mitdiskutieren »
Die Überbewertung des DAX basiert aber hauptsächlich auch auf einigen Einzeltiteln und deren starker Gewichtung im Index. Ich nenne hier jetzt nur mal Rüstungstitel & SAP. Und der DAX wirkt ebenfalls verzerrt. Schaut euch die Chemiebranche in Deutschland an, die Automobilindustrie usw. Da notiert bestimmt keiner der Titel auf oder Nahe des Allzeithoch.
Der US Markt wirkt ebenso verzerrt. Chemie, Nahrungsmittelbranche am Boden. Indizes aber trotzdem auf ATH.
Wenn ihr jetzt Einzeltitel oder welche mit (noch) halbwegs tolerablem KGV zitiert, die es vereinzelt durchaus noch gibt, kann man aber doch daraus nicht verallgemeinern der Markt insgesamt wäre fair bewertet, wenn es Bewertungskriterien gibt die genau das Gegenteil aufzeigen.
Immerhin sind Shiller Index und Buffett Indikator auf einem historisch sehr hohen, fast einzigartigen Niveau angelangt. Das kann man ja nicht bestreiten oder als Randerscheinung abtun, es ist ein Faktum. Man kann sich natürlich überlegen warum das so ist. Marktverzerrung hatte ich ja schon angesprochen.
Und der Buffett Indikator setzt ja das Bruttoinlandsprodukt ins Verhältnis zur Börsen-/Marktkapitalisierung. Und dessen Höchststand hat Ursachen. Entweder ist das Bruttoinlandsprodukt im historischen Vergleich deutlich zu niedrig für die bereits erreichte Marktkapitalisierung oder die Marktkapitalisierung deutlich zu hoch für das erzielte Bruttoinlandsprodukt. Da sind auch alle Abweichler(Überbewerte Aktien und unterbewerte Aktien bereits enthalten).
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20251122165850-0bdc27ddf5a009fc71c27b3c76e6be114fa4ce17ce0a1d222.png