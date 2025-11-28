Müller - Die lila Logistik: EBIT 2025 übertrifft Prognose
Müller – Die lila Logistik SE überrascht mit einer deutlich angehobenen Ergebnisprognose für 2025 und zeigt trotz Gegenwinds im Automotive-Sektor robuste Umsätze.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Müller - Die lila Logistik SE erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein EBIT von 10,3 bis 11,3 Mio. EUR, was über der ursprünglichen Prognose von 7,0 bis 8,3 Mio. EUR liegt.
- Der Konzernumsatz bleibt trotz reduzierter Volumina im Automotive-Bereich im prognostizierten Korridor von 245 bis 253 Mio. EUR.
- Die verbesserte Ergebnisentwicklung ist auf eine bessere operative Performance und verzögerte Einmalkosten aufgrund von Investitionen in Infrastruktur und Automatisierung zurückzuführen.
- Das EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) wird als Konzernergebnis vor Steuern minus Zinserträge plus Finanzierungsaufwendungen abzüglich Beteiligungsergebnis definiert.
- Die Mitteilung wurde am 28. November 2025 veröffentlicht und fällt unter die Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- Rupert Früh ist der geschäftsführende Direktor und CFO der Müller - Die lila Logistik SE, die ihren Sitz in Besigheim hat.
Der Kurs von Mueller - Die lila Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,10 % im Plus.
+5,10 %
-7,74 %
-5,09 %
-14,29 %
-23,05 %
-20,56 %
-22,00 %
-37,90 %
-36,11 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
