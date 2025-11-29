    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Deutliche Warnung von Experten

    353 Aufrufe 353 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rentenschock: Was Deutschland von Dänemark und Schweden lernen kann

    Die geplante Rentenreform der Bundesregierung erhitzt die Gemüter. Die Politik steuert auf ein kostspieliges Jahrzehnt zu, warnt die DZ-Bank in einer neuen Analyse. Passende Lösungen gibt es im europäischen Ausland.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rentenreform erhöht langfristig Finanzierungsdruck.
    • Europäische Modelle bieten Lösungen für Deutschland.
    • Best-of-Mix: Transparenz und automatische Anpassungen nötig.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Deutliche Warnung von Experten - Rentenschock: Was Deutschland von Dänemark und Schweden lernen kann
    Foto: Robert Kneschke - picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke

    Der neue Analystenreport zeigt: Das Rentenpaket der Bundesregierung – inklusive fester "Haltelinie" beim Rentenniveau und erweiterter Mütterrente – sorgt zwar kurzfristig für Ruhe, verschärft langfristig aber die Finanzierungslast für kommende Generationen. Allein die Festschreibung des Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2031 könnte Zusatzkosten von rund 145 Milliarden Euro verursachen. Ökonomen, Arbeitgeber und Teile der Politik laufen Sturm gegen die Reform.

    Die DZ-Bank verweist darauf, dass die demografischen Probleme seit Jahren bekannt sind – steigende Lebenserwartung, weniger Beitragszahler, mehr Rentner. Mechanismen wie der Nachhaltigkeitsfaktor wurden jedoch politisch abgeschwächt. Das Ergebnis: Der Bund zahlt bereits heute über 120 Milliarden Euro jährlich zu, Tendenz stark steigend. Zwischen 2031 und 2039 könnten zusätzlich weitere 120 Milliarden Euro fällig werden. Kritiker warnen vor einer massiven Belastungsverschiebung zulasten der Jüngeren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.424,66€
    Basispreis
    16,04
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.350,00€
    Basispreis
    15,89
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Report macht aber auch klar: Europa bietet funktionierende Alternativen. Die Niederlande, Dänemark und Schweden haben ihre Systeme längst "demografiefest" gemacht – mithilfe automatischer Rentenalter-Anpassungen, starker betrieblicher Vorsorge und klaren, transparenten Regeln. Ein vollständiger Systemwechsel sei für Deutschland zwar kaum realistisch, doch ein gezielter "Best-of-Mix" wäre möglich.

    Was machen die Nachbarn besser?

    Niederlande: Dort bildet eine starke zweite Säule das Fundament: quasi-obligatorische Betriebsrenten mit gewaltigen Kapitalstöcken. Sie federn demografische Risiken ab – ein Modell, das in Deutschland wegen der historisch anderen Struktur nur schwer kopierbar wäre.

    Dänemark: Ein universelles Grundrentensystem, finanziert über Steuern, sorgt für Stabilität und geringe Altersarmut. Politisch wäre ein solches Modell hierzulande allerdings kaum durchsetzbar, weil es dem deutschen Äquivalenzprinzip widerspricht.

    Schweden: Am kompatibelsten mit Deutschland. Dort fließen Beiträge auf individuelle fiktive Konten, Renten passen sich automatisch an die Finanzlage und die Lebenserwartung an. Eine eingebaute „Bremse“ verhindert, dass die Politik das System überlastet.

    Der DZ-Bank-Report empfiehlt deshalb einen Best-of-Mix für Deutschland: höhere Transparenz, eine automatisch steigende Altersgrenze nach dem 2:1-Prinzip (zwei zusätzliche Lebensmonate arbeiten, einer für die Rente), eine verpflichtendere betriebliche Altersvorsorge und einen deutlich gestärkten Nachhaltigkeitsfaktor.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25046,70Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutliche Warnung von Experten Rentenschock: Was Deutschland von Dänemark und Schweden lernen kann Die geplante Rentenreform der Bundesregierung erhitzt die Gemüter. Die Politik steuert auf ein kostspieliges Jahrzehnt zu, warnt die DZ-Bank in einer neuen Analyse. Passende Lösungen gibt es im europäischen Ausland.