Rentenschock: Was Deutschland von Dänemark und Schweden lernen kann

Die DZ-Bank verweist darauf, dass die demografischen Probleme seit Jahren bekannt sind – steigende Lebenserwartung, weniger Beitragszahler, mehr Rentner. Mechanismen wie der Nachhaltigkeitsfaktor wurden jedoch politisch abgeschwächt. Das Ergebnis: Der Bund zahlt bereits heute über 120 Milliarden Euro jährlich zu, Tendenz stark steigend. Zwischen 2031 und 2039 könnten zusätzlich weitere 120 Milliarden Euro fällig werden. Kritiker warnen vor einer massiven Belastungsverschiebung zulasten der Jüngeren.

Der neue Analystenreport zeigt: Das Rentenpaket der Bundesregierung – inklusive fester "Haltelinie" beim Rentenniveau und erweiterter Mütterrente – sorgt zwar kurzfristig für Ruhe, verschärft langfristig aber die Finanzierungslast für kommende Generationen. Allein die Festschreibung des Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2031 könnte Zusatzkosten von rund 145 Milliarden Euro verursachen. Ökonomen, Arbeitgeber und Teile der Politik laufen Sturm gegen die Reform.

Der Report macht aber auch klar: Europa bietet funktionierende Alternativen. Die Niederlande, Dänemark und Schweden haben ihre Systeme längst "demografiefest" gemacht – mithilfe automatischer Rentenalter-Anpassungen, starker betrieblicher Vorsorge und klaren, transparenten Regeln. Ein vollständiger Systemwechsel sei für Deutschland zwar kaum realistisch, doch ein gezielter "Best-of-Mix" wäre möglich.

Was machen die Nachbarn besser?

Niederlande: Dort bildet eine starke zweite Säule das Fundament: quasi-obligatorische Betriebsrenten mit gewaltigen Kapitalstöcken. Sie federn demografische Risiken ab – ein Modell, das in Deutschland wegen der historisch anderen Struktur nur schwer kopierbar wäre.

Dänemark: Ein universelles Grundrentensystem, finanziert über Steuern, sorgt für Stabilität und geringe Altersarmut. Politisch wäre ein solches Modell hierzulande allerdings kaum durchsetzbar, weil es dem deutschen Äquivalenzprinzip widerspricht.

Schweden: Am kompatibelsten mit Deutschland. Dort fließen Beiträge auf individuelle fiktive Konten, Renten passen sich automatisch an die Finanzlage und die Lebenserwartung an. Eine eingebaute „Bremse“ verhindert, dass die Politik das System überlastet.

Der DZ-Bank-Report empfiehlt deshalb einen Best-of-Mix für Deutschland: höhere Transparenz, eine automatisch steigende Altersgrenze nach dem 2:1-Prinzip (zwei zusätzliche Lebensmonate arbeiten, einer für die Rente), eine verpflichtendere betriebliche Altersvorsorge und einen deutlich gestärkten Nachhaltigkeitsfaktor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





