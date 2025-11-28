    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    ROUNDUP

    Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasier entzieht Unterstützung

    Für Sie zusammengefasst
    • Frasers Group entzieht Unterstützung für Sturm.
    • Sturm will ohne Rückhalt nicht im Amt bleiben.
    • Hugo Boss betont Sturms Zukunft als Vorsitzender.
    ROUNDUP - Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasier entzieht Unterstützung
    METZINGEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns Hugo Boss hat die Unterstützung seines größten Anteilseigner verloren. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Dieser zufolge unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Hugo Boss zu nehmen. Der Investor ist mit einem Anteil von 25 Prozent mit Abstand größter Aktionär bei dem Unternehmen.

    In einer ebenfalls am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Modekonzerns wurde die Zukunft seines Aufsichtsvorsitzenden hingegen als gesichert beschrieben. "Stephan Sturm steht zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben", hieß es./he

    Hugo Boss

    -0,87 %
    +6,70 %
    -6,22 %
    -8,57 %
    +6,37 %
    -26,53 %
    +46,39 %
    -52,72 %
    +3,17 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 38,38 auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -3,60 %/+17,25 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
